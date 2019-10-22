Депутат Госдумы требует наказать "Крылья Советов" и "Оренбург" за потасовку

22.10.2019 08:30 Читали 10

Футбольные клубы "Оренбург" и "Крылья Советов" должны понести наказание за потасовку, устроенную футболистами и главными тренерами команд, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

Напомним, игра 13-го тура чемпионата России в Оренбурге завершилась победой самарцев со счетом 1:0.

В компенсированное время после спорного эпизода в штрафной площади самарцев на бровке произошла потасовка с участием игроков и тренеров команд, по итогам которой красные карточки получили защитник "Крыльев" Александр Анюков, главный тренер самарской команды Миодраг Божович и главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов.

"Я уверен, что наказать за подобное поведение нужно обе команды, на мой взгляд, должен быть административный штраф. Болельщики приходят смотреть игру, а не драки. Это футбол, а не бокс. И нужно сознавать ответственность. Мы призываем фанатов к правильному поведению, но почему не призываем к подобному игроков?" - сказал Свищев.

"Почему тысячи людей вместо футбола оказываются заложниками такого нелицеприятного зрелища? В произошедшем, конечно, должен разбираться РФС и штрафовать команды, чтобы подобное не повторялось. Плохо, что мы обсуждаем не матч, не игру футболистов, а инцидент с дракой. За это нужны санкции, чтобы впредь такого не было", - добавил он.

По словам депутата, футболисты должны понимать свою возможную ответственность за поведение. "Футболисты на поле должны понимать возможную ответственность за свое поведение. Есть элементарные правила поведения на работе, для них поле - это их рабочее место. Причем открытое для глаз тысяч болельщиков. Непозволительно, чтобы так себя вели спортсмены, играющие в профессиональном спорте", - подчеркнул Свищев.