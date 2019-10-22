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В самарской школе старшеклассник избил ногами пятиклассника

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Данила Г. в пятый класс в школе №166 перешел всего-то два месяца назад. В начальной школе у него и его друзей не было хлопот: класс дружный, все ребята вместе играют, общаются, учитель всегда рядом. А вот с сентября мальчишке пришлось столкнуться с более жестокой реальностью.

- Он мне с первого дня практически жаловался, что «старшаки» их задирают. То подножку поставят, то пихнут так, чтобы ребенок упадет – и вроде никто не виноват. Я старалась объяснить, что нужно держаться от взрослых ребят подальше. Но даже не думала, что все может закончиться трагедией, - вспоминает Надежда, мама Данилы. Ее до сих пор немного трясет от воспоминаний: женщина была на работе, когда трубка телефона завибрировала. В трубку плакал сын:

- Мама, забери меня, меня побили!

Надежда, как была в рабочей одежде, кинулась на улицу, к машине, и рванула в школу.

- Когда я влетела в класс, Данилка сидел за своей партой и салфеточкой прикрывал нос. Кровь лилась ручьем, он шмыгал постоянно. Не нос – картошка, губы сбиты, кончик языка откушен, зубы передние сколоты. Уже синяки под глазами заплывают. А учительница мне спокойно говорит: «мол, все нормально, медсестра сказала перелома нет. Вы ребенка забирайте, но только напишите записку у директора», - рассказывает Надежда.

Кровь фонтаном, а все смеются

В тот момент женщина не могла думать ни о чем, кроме здоровья сына, поэтому подхватила Данилу и рванула в травмпункт. Там сразу направили в больницу им. Середавина, в нейрохирургию: то, что нос сломан, было видно невооруженным глазом. Уже потом врачи поставят диагноз: сотрясение мозга, гематома на затылке… По дороге сын сбивчиво рассказал матери, что произошло.

- Была перемена, Данил с ребятами из класса в салочки играли, рядом стояли у окна десятиклассники, ставили им подножки. Один ребенок споткнулся, второй, мой Данилка упал и пнул в отместку взрослого парня. Тот озверел, схватил ребенка за шею, швырнул о стену, сын на ногах не удержался, и тот стал его ногами бить по лицу, по груди. Из носа кровь фонтаном, а все смеются, - делится информацией Надежда.

По ее данным, преподавателя рядом не было – позже учительница скажет, что отходила в туалет.

Они даже «скорую» не вызвали!

Но больше всего женщину возмутило, что учителя не сообщили о случившемся ей и не позвонили в «скорую».

- Данилке дали тампоны ватные, чтобы в нос засунуть, и повели в учительскую. Он ревет, а его расспрашивают, что случилось. Медсестра как-то сделала вывод, что нет перелома. И потом на родительском собрании нами начали говорить, что у нас класс плохой, что дети бегают. А родители начали делиться между собой и выяснилось, что уже всем дети жаловались на старших ребят, - возмущена Надежда.

По ее словам, учителя уточнили, что у них не было телефона мамы ребенка. Хотя сама Надежда в это не верит: ее сын страдает астмой, у него шумы в сердце и недостаток иммунитета. Так что в школе она сразу же оставляла все данные, предупреждала сотрудников об ограничениях ребенка по здоровью.

Другие родители из класса историей возмущены и очень хотят, чтобы виноватых наказали.

- Нам сложно верить, что наши дети в безопасности. Понятно, что дети часто играют, иногда дерутся, но не настолько жестоко. И ведь это было в стенах школы! - поделились они с журналистом «КП-Самара».

В прокуратуре Самарской области факт драки между детьми подтвердили и отметили, что сейчас проводится проверка. Надежда в свою очередь говорит, что обратилась в полицию и ждет документов от врачей о состоянии здоровья сына.

Ситуацию прокомментировали и в департаменте образования Самары. Здесь отметили, что сейчас идёт служебная проверка, по её итогам будут приняты соответствующие решения.

«Учитель несет ответственность за ребенка»

Профессиональных юристов поведение учителей в этой ситуации несколько смутило:

- В школе у учителей и у должностных сотрудников есть строго определенные обязанности, которые оговорены в федеральном законе об образовании и различных приказах. У учителя есть строгий порядок действий во всех непредвиденных ситуациях. При этом педагог не может самостоятельно проводить расследования, ставить диагнозы. В случае подобного ЧП, учитель должен поставить в известность родителей ребенка и инспектора по делам несовершеннолетних органа полиции. Если в школе нет медпункта, он должен вызвать «скорую помощь». Если же этого не сделано, то он может понести уголовную или административную ответственность, в зависимости от величины ущерба здоровью, - объясняет заместитель Управляющего партнера «Фортис», адвокат Вячеслав Земчихин.

- Ответственность за учащихся в период их нахождения на учебе несет само образовательное учреждение. В этом случае, полагаю, родители пострадавшего могут требовать компенсации морального вреда от образовательного учреждения, - уточняет председатель КА «Базис» Евгений Сапов.

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