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Совет Федерации и "Ростелеком" будут вместе развивать сквозные цифровые технологии в регионах России

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Совет Федерации РФ и ПАО "Ростелеком" заключили двустороннее соглашение о сотрудничестве на ежегодном общероссийском форуме "Взгляд в цифровое будущее" в Сочи. Подписи на документе поставили заместитель председателя Совета Федерации, председатель Совета по развитию цифровой экономики при СФ Андрей Турчак и президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

Целью заключения меморандума является совместное развитие сквозных цифровых технологий и применение результатов национальной программы "Цифровая экономика" в приоритетных отраслях экономики в регионах России.

"Совет Федерации и "Ростелеком" намерены совместно работать над интеграцией и внедрением информационных ресурсов и цифровых технологий в регионах РФ, сбором лучших примеров цифровизации экономики для возможного масштабирования", — сказал Андрей Турчак.

В свою очередь Михаил Осеевский отметил, что у "Ростелекома" накоплен большой опыт реализации проектов по цифровой трансформации городских хозяйств. "Российские города — это центры притяжения инновационных технологий. Мы активно внедряем концепцию "Умный город", системы видеонаблюдения и фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, энергоэффективные технологии. Уверен, что сотрудничество с Советом Федерации позволит повысить уровень цифрового развития городов, что сделает их более безопасными и комфортными для жителей", — считает Михаил Осеевский.

Ежегодный общероссийский форум "Взгляд в цифровое будущее" седьмой раз проходит в Сочи. Организатором мероприятия традиционно стал "Ростелеком" при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Главная тема форума в 2019 году — развитие умных городов как экосистемы, которая предполагает цифровизацию всех отраслей: от организации безопасности и управления городским хозяйством до медицинского обеспечения и системы образования. На форуме рассматриваются вопросы реализации и финансирования проектов по созданию умных городов. Кроме того, обсуждаются проблемы, возникающие в процессе цифровизации.

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Назад. 21 октября 2019
Совет Федерации и "Ростелеком" будут вместе развивать сквозные цифровые технологии в регионах России

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