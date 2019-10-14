В Самаре погибла девушка, прыгнувшая с моста на ул. Главной

14.10.2019 18:56 Читали 11

В воскресенье, 13 октября, дежурный пульта "112" принял сообщение от автомобилистки, которая видела как с моста на ул. Главной в реку прыгнула молодая девушка и передал информацию спасателям, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ПСС по Самарской области.