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Ветераны подразделений особого риска, проживающие в Самарской области, получат единовременную выплату

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В связи с 70-летием со дня испытания первой атомной бомбы на Семипалатинском полигоне и 65-летием со дня проведения на Тоцком полигоне войсковых учений с применением ядерного оружия ветераны подразделений особого риска, проживающие в нашем регионе, получат единовременную выплату в размере 3000 рублей.

Соответствующее Постановление опубликовано на сайте Правительства Самарской области. В соответствии с указанным документом, данная единовременная выплата будет произведена проживающим в Самарской области гражданам Российской Федерации из подразделений особого риска, указанным в пункте 1 постановления Верховного Совета РФ от 27.12.91 № 2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска».

Единовременная денежная выплата предоставляется министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области на основании списков получателей мер социальной поддержки, сформированных министерством.

В случае отсутствия сведений о гражданах из подразделений особого риска в списках, сформированных министерством, выплата будет произведена на основании обращения гражданина в государственные казенные учреждения Самарской области (главные управления социальной защиты населения), подведомственные министерству, в срок до 1 декабря 2019 года.

Предоставление единовременной денежной выплаты осуществляется путем перечисления на счет получателя, открытый им в кредитной организации, либо по желанию получателя – через почтовое отделение.

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Новости

Назад. 14 октября 2019
Ветераны подразделений особого риска, проживающие в Самарской области, получат единовременную выплату
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