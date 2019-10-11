Развитие бизнеса – залог успешного развития города

11.10.2019 20:29 Читали 9

Самарское предприятие "Тольяттиазот" отличает максимальная вовлеченность бизнеса в реализацию приоритетных национальных проектов, выделенных президентом Владимиром Путиным. Их успешное претворение в жизнь способствует росту российской экономики и делает отечественную продукцию конкурентоспособной на мировом рынке.

Завод "Тольяттиазот" вот уже много лет входит в топ-5 крупнейших налогоплательщиков региона и является градообразующим предприятием. В 2018 году он пополнил местный и федеральный бюджет перечислениями в 4,9 млрд рублей. Кроме того, на заводе реализуются социальные проекты, направленные на помощь детям-сиротам, ветеранам, людям с ограниченными возможностями здоровья и медицинским учреждениям. Жители Комсомольского района Тольятти уже успели оценить удобный новый сквер с фонтаном и уютной зоной для прогулок. Место отдыха создали при участии ТОАЗа на месте разрушенного кинотеатра "Маяк".

Завод "Тольяттиазот" является градообразующим предприятием и крупнейшим работодателем, который обеспечивает достойный уровень оплаты труда (в среднем персонал получает 52 тысячи рублей). Молодые специалисты проходят обучение у старших наставников, участвуют в конкурсах профмастерства. Студенты посещают предприятие с экскурсиями, а в школах сотрудники завода организуют соревнования для молодежи, углубленно изучающей химию и открывают инженерно-технические классы, где учащиеся занимаются на современном оборудовании.

На заводе действует полный соцпакет с медицинским обслуживанием, льготными путевками в оздоровительные лагеря и пансионат. На предприятии решают проблему с жилищными условиями, предоставляя служебные квартиры (в текущем году ключи получили 92 специалиста). Кроме того, сотрудники завода имеют возможность определить детей в детский сад. Для пожилых специалистов действует программа переподготовки "Химия опыта", с занятиями по английскому языку, основам компьютерной и финансовой грамотности.

"Тольяттиазот" уделяет большое внимание экологии, модернизируя оборудование, заменяя его для уменьшения вредных выбросов. Инвестиции в проект составили 33 млрд рублей. На такое же число процентов в прошлом году был снижен показатель выбросов загрязняющих веществ в атмосферу региона. К таким выводам специалисты Управления Росприроднадзора по Самарской области.

Природоохранные мероприятия были проспонсированы с 2014 года на сумму 1,5 млрд рублей, а за последние пять лет объем выбросов в атмосферу снизился почти втрое. Успехи завода "Тольяттиазот" отметили и в Международной финансовой корпорации, которая строго принимала проект строительства нового агрегата карбамида и дала положительную оценку предприятию.

Для снижения загрязнения Волги ТОАЗ на своих очистных сооружениях с 1978 года очищает сточные воды от аммиака, растворенного в воде карбамида, метанола, азота и фосфатов не только со своей промышленной площадки, но и предприятий Северного промузла, а также бытовых абонентов всего Комсомольского района города, включая микрорайон Поволжский. По программе воспроизводства биоресурсов Волги ТОАЗ ежегодно выпускает мальков сазана и других пород рыб в акваторию Саратовского водохранилища.

До 2029 года на заводе "Тольяттиазот" будет реализована инвестпрограмма, объем финансирования которой составит 39 млрд рублей. Она предполагает строительство третьего агрегата карбамида мощностью 2,2 тыс. тонн в сутки, модернизацию биологических очистных сооружений, строительство собственного водовода, закупку нового подвижного состава для обеспечения стабильности поставок продукции клиентам.

Сейчас руководство ПАО "ТОАЗ" разрабатывает программу стратегического развития предприятия на ближайшие пять лет, которая будет учитывать реализацию ряда масштабных проектов, помогая успешно работать на благо города и региона и способствовать реализации национальных проектов.