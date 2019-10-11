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"Ростелеком" и Банк "Русский Стандарт" провели первый биометрический платеж

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"Ростелеком" и Банк "Русский Стандарт" внедрили сервис оплаты покупок в магазинах с использованием технологии распознавания лица. Первый платеж при помощи биометрических данных, полученных из Единой биометрической системы, прошел на Форуме инновационных финансовых технологий Finopolis.

Демонстрация биометрического платежа прошла на стенде "Ростелекома", где впервые с использованием Системы быстрых платежей была куплена чашка кофе. Для подтверждения оплаты покупки по предоплаченной карте "Мир" Банка "Русский Стандарт" было использовано изображение лица клиента, полученное из Единой биометрической системы. Партнером по платежному решению для кофейных и вендинговых аппаратов выступил резидент "Сколково" - ООО "Фудтех".

Совершать биометрические платежи физические лица смогут после регистрации цифрового образа. Для этого потенциальному покупателю нужно сдать биометрические данные в любом банке, где установлено оборудование, передающее информацию в Единую биометрическую систему. На следующем этапе для проведения финансовых операций необходимо привязать платежную карту к своему цифровому образу в Единой биометрической системе. Сразу после этого можно будет воспользоваться оплатой по биометрии лица.

"Задача "Ростелекома" - предоставить максимальное количество благ гражданину, после того как он сдал свою биометрию. Биометрическая оплата расширяет количество сервисов, доступных гражданам. Если раньше с помощью биометрии можно было получить только ключевые финансовые услуги (открыть счет или вклад, оформить кредит или сделать банковский перевод), то сегодня уже можно оплатить товар, не предъявляя смартфон или банковскую карту, - достаточно просто посмотреть в камеру. Такой способ оплаты значительно проще и безопаснее. Использование биометрии также существенно ускорит оплату. Вместо 15 секунд весь процесс оплаты с помощью биометрии займет не более 5 секунд. Уверен, эта технология будет востребована у экономически активного населения нашей страны", - отметил директор по цифровой идентичности "Ростелекома" Иван Беров.

"Именно за такими технологиями будущее, которое мы можем увидеть уже сегодня. Бесспорно, инновационный финансовый инструмент подарит покупателям массу преимуществ, среди которых - отсутствие необходимости иметь при себе карту или любой другой платежный инструмент, а также высокий уровень безопасности проведения операций", - сказал вице-президент холдинга "Русский стандарт" Эльдар Бикмаев.

Банк "Русский Стандарт" начал сбор биометрических данных клиентов для передачи в Единую биометрическую систему осенью прошлого года. Платформу для этого проекта банк разработал самостоятельно, чтобы обеспечить дополнительные меры безопасности при записи и передаче данных.

Сегодня сдать биометрические данные можно более чем в тысяче населенных пунктов России: достаточно посетить любое из свыше 10 тысяч отделений 175 банков. С полным списком банков можно ознакомиться на сайте: bio.rt.ru.

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Новости

Назад. 11 октября 2019
"Ростелеком" и Банк Русский Стандарт провели первый биометрический платеж
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