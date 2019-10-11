16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

"Ростелеком" показал на Finopolis прототип сервиса оплаты услуг связи с использованием Системы быстрых платежей

Читали 6

"Ростелеком" продемонстрировал прототип сервиса оплаты услуг связи с использованием Системы быстрых платежей (СБП). Удобство сервиса можно было оценить на стенде "Ростелекома" на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis, который проходит в Сочи 9–11 октября 2019 года.

Пилотный вариант сервиса оплаты услуг "Ростелекома" создан в сотрудничестве с НСПК и банком-агентом — ВТБ. ИТ-блок "Ростелекома" провел интеграцию информационных систем компании с СБП и ВТБ и реализовал в приложениях возможность оплаты с использованием QR-кода.

Новый сервис позволяет провести бесконтактную оплату услуги с помощью статического и динамического QR-кода, когда по-другому оформить платеж затруднительно. На стенде "Ростелекома" клиент мог заказать в видеосервисе Wink фильм для просмотра и выбрать для оплаты Систему быстрых платежей. После этого система сформировала QR-код, который выводится на экран телевизора — клиенту достаточно считать код с помощью мобильного приложения банка на смартфоне, подтвердить платеж и сразу же начинать смотреть фильм.

Традиционный формат онлайн-оплаты с введением реквизитов банковской карты на экране телевизора и с помощью ТВ-пульта довольно затруднителен и требует много времени и терпения (на виртуальной клавиатуре нужно выбирать и подтверждать каждую букву, цифру и символ).

Стенд "Ростелекома" на Finopolis оформлен в виде квартиры, в которой развернута вся экосистема умных цифровых сервисов для дома и семьи. Умный домофон на входе может распознавать биометрические данные и открывать дверь с помощью мобильного приложения. Комплексное решение "Умный дом" поможет дистанционно управлять домашним хозяйством и обеспечить защиту дома: оно включает видеонаблюдение с HD-камер и множество самых разных датчиков (протечки, задымления, открытия окон или дверей и другие). Всеми устройствами можно управлять через единое мобильное приложение из любой точки мира, где есть интернет.

Сервис Wink является центром цифровых развлечений в экосистеме домашних сервисов. Он объединяет цифровое телевидение с интерактивным управлением и онлайн-кинотеатр с 20 тыс. фильмами, эпизодами сериалов, мультфильмами и программами. В Wink доступно более 200 телеканалов различных тематик в отличном качестве — кино и сериалы, детские и познавательные каналы, спорт, музыка. Представлены телеканалы в форматах HD и 4K. Весь контент из Wink можно смотреть на пяти экранах одновременно или последовательно с сохранением позиции просмотра, включая офлайн-режим после скачивания на смартфон или планшет. Wink — это мультимедийнная платформа, которая объединяет мобильные приложения (для операционных систем Android и iOS), приложения в Smart TV (Samsung, LG), а также в Android TV и Apple TV, видеопортал wink.rt.ru.

Версия для печати

Новости

Назад. 11 октября 2019
"Ростелеком" показал на Finopolis прототип сервиса оплаты услуг связи с использованием Системы быстрых платежей

В России и мире

Мюнхен — ворота в Баварию

Сезон отпусков открыт, однако многие самарцы еще не определились, куда отправиться отдыхать. Этим летом Германия обещает стать одним из популярнейших направлений у россиян, в частности — Мюнхен. Штаб-квартира BMW, готические замки и дворцы эпохи барокко, крупнейший в Европе блошиный рынок и, конечно, Октоберфест: туристам здесь есть на что посмотреть.

Леонид Каневский: «Неужели мне 75? Даже не верится...»

Леонида Каневского в советское время вся страна называла не иначе как «майор Томин». За роль в знаменитом телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» Каневский даже получил награду «За содействие МВД России», хотя актер начал кинокарьеру, играя конрабандиста, и эта роль принесла актеру первую славу.

Культура и стиль

Состоялась премьера балета «Корсар»

В завершение сезона Самарский театр оперы и балета представил еще одну премьеру - балет Адана «Корсар». Спектакль поставлен балетмейстером, худруком Санкт-Петербургского международного балетного фестиваля «Dance open» Василием Медведевым.

Люди

Кошелек

Сергей Хестанов: "На ближайшие годы взгляд на российскую экономику оптимистичен"

Самару посетил известный российский экономист и советник по макроэкономике гендиректора компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов. "Волга Ньюс" удалось встретиться с экспертом и узнать авторитетное мнение о том, как на нашу жизнь повлияют американские санкции и дедолларизация экономики, каким будет курс рубля и как стать частным инвестором.

Здоровье

Вкусные рецепты для Масленицы

Начинается Масленица, а значит, и весна на подходе! От главной традиции праздника — блинов — не уклоняются ни самые модные рестораны Самары, ни мастера высокой кухни. Портал Волга Ньюс попросил нескольких из них поделиться оригинальными интерпретациями и нюансами приготовления этого старинного блюда.

Частная инициатива как фактор успеха всего региона

Одной из первых самарских компаний, которые начали развивать направление IT-медицины, стала IT Universe. Сегодня она в тесном сотрудничестве с Самарским государственным медицинским университетом ведет работу по двум проектам – симулятору аппарата ультразвукового исследования и нейрокомпьютерному интерфейсу.

Мой дом

Он и она