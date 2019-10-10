Макрорегиональный филиал "Волга" ПАО "Ростелеком" возглавил Иван Зима

10.10.2019 12:45 Читали 14

Исполняющим обязанности директора макрорегионального филиала "Волга" ПАО "Ростелеком" назначен Иван Зима. В новой должности он займется дальнейшим укреплением лидерских позиций провайдера на телекоммуникационном рынке Поволжья.

Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

Ивану Зиме 48 лет, он работает в отрасли связи с 1998 года. Прошел путь от ведущего инженера филиала до старшего вице-президента по развитию сетей связи компании "Ростелеком". Под его руководством реализованы в том числе такие проекты как "Видеонаблюдение за выборами Президента РФ 2012" и создание магистрального сегмента телекоммуникационной сети для обеспечения услугами связи Олимпийских игр Сочи-2014.

С мая 2014 года Зима занимал должность генерального директора ООО "Миранда-медиа". За время его работы в Республике Крым выполнена задача по созданию телекоммуникационной компании.

В 1994 году Иван Зима закончил Иркутский технический государственный университет по специальности "радиоинженер", в 2002 году — Новосибирский Сибирский университет телекоммуникаций и информации по специальности "инженер-менеджер", в 2006 году получил степень MBA в Московском техническом университете связи и информатики.

Иван Зима женат, воспитывает троих детей.