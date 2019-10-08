В Самарской области Wink от "Ростелекома" установили на десятки тысяч устройств

Смотреть Wink клиенты компании предпочитают на смартфонах: большая часть приложений загружена на мобильные устройства с операционной системой Android. Второе место по популярности занимает Smart TV. Оставшаяся часть приходится на iOS, Android TV и Appl TV. За три летних месяца количество девайсов с установленным Wink увеличилось более чем на две тысячи.
Сервис дает зрителям возможность управлять телевизионной трансляцией: пропускать рекламные блоки, ставить программу на паузу и пересматривать передачи за три прошедших дня. Пользователь может подключить к одной учетной записи до пяти устройств, при необходимости настроив для детей возрастные ограничения.
Сергей Серов, заместитель директора Самарского филиала ПАО "Ростелеком" — директор по работе с массовым сегментом:
"Сегодня все мы стремимся успеть больше, уложить максимум в каждый промежуток времени. Поэтому телевидение, не привязанное к пространству и времени, пользуется повышенным спросом. Платформа WINK максимально учитывает все предпочтения и потребности современных зрителей, при этом остается функциональной и интуитивно понятной".
Пользователям мультимедийной платформы доступен эксклюзивный контент: круглосуточный канал UFC ТВ, посвященный смешанным единоборствам. Фанатов ждет раздел приложения Wink, в котором собраны все бои и тематические программы в Full HD с качественным переводом.