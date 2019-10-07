16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Облачные игры на базе технологий NVIDIA доступны абонентам "Ростелекома" с подпиской GFN.RU

Читали 7

"Ростелеком" запустил для абонентов своей услуги "Домашний интернет" подписку на облачный сервис GFN.RU. Подключить опцию можно будет в несколько кликов в личном кабинете абонента "Ростелекома" и "ОнЛайма". Новый сервис превращает любой компьютер в мощную игровую машину, на которой можно добиваться впечатляющих результатов в самых популярных онлайн-играх.

Облачный игровой сервис GFN.RU появился в России благодаря сотрудничеству группы "Сафмар" и компании NVIDIA (США) — мирового лидера рынка графических процессоров и визуальных вычислений. "Ростелеком" стал единственным российским интернет-провайдером, который может предложить своим клиентам подписку на GFN.RU на тех же условиях, что и поставщик, без комиссий и наценок (999 рублей в месяц). На старте подписка на GFN.RU доступна абонентам "Ростелеком-ОнЛайм" в Москве, позднее она будет поэтапно вводиться в других регионах.

Благодаря сервису GFN.RU миллионы российских геймеров получили возможность играть в самые требовательные к мощности и быстродействию современные онлайн-игры практически с любого персонального компьютера с операционными системами Windows и macOS. GFN.RU использует технологические возможности платформы NVIDIA RTX, используемой в облачном игровом сервисе GeForce NOW, глобальный пилотный запуск которого состоялся в 2018 году. Облачные технологии NVIDIA позволяют любому игроку ощутить все преимущества графики GeForce новейшего поколения.

Все, что нужно — это обеспечить высокоскоростное подключение домашнего устройства к интернету. Сочетание передовых технологий NVIDIA и расположение серверов на территории России, а также сверхскоростные каналы передачи данных, предоставленные компанией "Ростелеком", обеспечивают оптимальную производительность сервиса и минимальные задержки передачи данных.

GFN.RU работает с популярными сервисами цифровой дистрибуции Steam, Battle.net, Uplay и уже поддерживает около сотни популярных на мировом и российском рынках игр, включая Warface, World of Tanks, War Thunder, Fortnite, Метро: Исход, Dead by Daylight, Wolfenstein: Youngblood, Shadow of the Tomb Raider и другие.

"Наша компания с 2016 года развивает экосистему цифровых сервисов для онлайн-игроков, а их в стране больше 30 миллионов. "Ростелеком" первым из операторов запустил специальный тарифный план "Игровой", который включает все, что нужно геймеру. Более 12 миллионов семей по всей России имеют высокоскоростной доступ в интернет благодаря нашей компании. Скоро все они смогут подключить опцию GFN.RU и без апгрейда компьютера наслаждаться возможностями современных компьютерных игр, которые требуют больших мощностей и высоких скоростей", — отметила вице-президент по работе с массовым сегментом "Ростелекома" Диана Самошкина.

"С сервисом GFN.RU любой компьютер игровой! "Ростелеком" — важный партнер для нас не только за счет своей большой абонентской базы и игровой аудитории, но и как ведущий оператор широкополосного доступа, обеспечивающий высокое качество подключения к нашим серверам. Уверен, вместе мы дадим доступ к самым требовательным играм миллионам пользователей, раньше лишь мечтавшим об этом", — подчеркнул исполнительный директор GFN.RU Павел Троицкий.

Версия для печати

Новости

Назад. 07 октября 2019
Облачные игры на базе технологий NVIDIA доступны абонентам "Ростелекома" с подпиской GFN.RU

В России и мире

Мюнхен — ворота в Баварию

Сезон отпусков открыт, однако многие самарцы еще не определились, куда отправиться отдыхать. Этим летом Германия обещает стать одним из популярнейших направлений у россиян, в частности — Мюнхен. Штаб-квартира BMW, готические замки и дворцы эпохи барокко, крупнейший в Европе блошиный рынок и, конечно, Октоберфест: туристам здесь есть на что посмотреть.

Леонид Каневский: «Неужели мне 75? Даже не верится...»

Леонида Каневского в советское время вся страна называла не иначе как «майор Томин». За роль в знаменитом телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» Каневский даже получил награду «За содействие МВД России», хотя актер начал кинокарьеру, играя конрабандиста, и эта роль принесла актеру первую славу.

Культура и стиль

Состоялась премьера балета «Корсар»

В завершение сезона Самарский театр оперы и балета представил еще одну премьеру - балет Адана «Корсар». Спектакль поставлен балетмейстером, худруком Санкт-Петербургского международного балетного фестиваля «Dance open» Василием Медведевым.

Люди

Кошелек

Сергей Хестанов: "На ближайшие годы взгляд на российскую экономику оптимистичен"

Самару посетил известный российский экономист и советник по макроэкономике гендиректора компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов. "Волга Ньюс" удалось встретиться с экспертом и узнать авторитетное мнение о том, как на нашу жизнь повлияют американские санкции и дедолларизация экономики, каким будет курс рубля и как стать частным инвестором.

Здоровье

Вкусные рецепты для Масленицы

Начинается Масленица, а значит, и весна на подходе! От главной традиции праздника — блинов — не уклоняются ни самые модные рестораны Самары, ни мастера высокой кухни. Портал Волга Ньюс попросил нескольких из них поделиться оригинальными интерпретациями и нюансами приготовления этого старинного блюда.

Частная инициатива как фактор успеха всего региона

Одной из первых самарских компаний, которые начали развивать направление IT-медицины, стала IT Universe. Сегодня она в тесном сотрудничестве с Самарским государственным медицинским университетом ведет работу по двум проектам – симулятору аппарата ультразвукового исследования и нейрокомпьютерному интерфейсу.

Мой дом

Он и она