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Продукция "Балтики" будет выпускаться со знаком "Сделано в Самаре"

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"Самара", региональный бренд пивоваренной компании "Балтика", части Carlsberg Group, получил право на использование символики "Сделано в Самаре". Официальное присоединение к программе состоялось 4 октября на международном мероприятии VOLGA INVESTMENT SUMMIT.

Символика "Сделано в Самаре" присваивается Министерством промышленности и торговли Самарской области товарам местных производителей. Региональная символика способствует привлечению внимания потребителей к продукции, производимой на территории губернии, продвижению и увеличению рынка сбыта таких товаров, а также созданию привлекательного имиджа региона.

Бренд "Самара" появился в 2003 году — одновременно с запуском завода "Балтики" в Самарской области. За эти годы светлое пиво, созданное с учетом местных традиций пивоварения и вкусов волжан, стало одним из знаковых региональных товаров. Благодаря ему потребители далеко за пределами губернии узнают о Самаре и ее истории. Этому также способствовал рестайлинг, проведенный в 2019 году на всей линейке сортов регионального бренда: на этикетках появилось изображение первого самарского трамвая и буксирного парохода "Самара". Обращение к губернскому периоду развития Самары позволило подчеркнуть ценности, которые важны для поклонников бренда, — гордость за свой город, богатое прошлое региона.

Региональный бренд широко известен и в профессиональной среде пивоваров и специалистов пищевой отрасли. "Самара" — лауреат Всероссийского конкурса "100 лучших товаров России" 2007-2012 и 2014 гг. Обладатель Серебряной премии "Бренд года / EFFIE" в номинации "Региональный проект", диплома "Золотой бренд Самарской области" (2003 г.). Неоднократный призер Поволжской агропромышленной выставки. В 2010 г. бренд стал "Лидером торговой отрасли" I Торгового конгресса Самарской области. Все это позволило присвоить бренду региональную символику "Сделано в Самаре".

Продукция Балтики будет выпускаться с региональным знаком Сделано в Самаре

"Балтика" не просто входит в число крупнейших налогоплательщиков, инвесторов и работодателей нашего региона. Продукция компании способствует популяризации Самарской области, укреплению ее репутации как места, где производятся по-настоящему качественные товары. Считаю, что символика "Сделано в Самаре" официально подтвердит уже существующий статус "балтийского" бренда", — отметил министр промышленности и торговли Самарской области Михаил Жданов.

"С первых дней работы в регионе мы продемонстрировали готовность способствовать развитию не только экономики, но и традиций Самарской области. Пиво "Самара" по факту "Сделано в Самаре" и производится в нашем филиале уже семнадцать лет. Название бренду выбрали сами жители в рамках народного конкурса. Сегодня бренд хорошо известно и за пределами региона. Уверена, что вместе с именем города мы одержим еще много побед на профессиональных конкурсах и завоюем новых потребителей!" — комментирует управляющий по работе с органами власти и корпоративным отношениям в дивизионе "Урал-Поволжье" пивоваренной компании "Балтика" Виктория Агапова.

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Новости

Назад. 04 октября 2019
Продукция "Балтики" будет выпускаться со знаком "Сделано в Самаре"
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