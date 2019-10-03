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"Балтика-Самара" приглашает на October Beer Festival

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12 октября "Балтика" ждет гостей на шестой October Beer Festival (18+). Стать ближе к фестивальному движению и узнать о производстве качественного пива можно будет на восьми пивоварнях компании, в том числе и в Самаре. Вход свободный, регистрация по ссылке.

В этом году организаторы October beer festival на "Балтике", части Carlsberg Group, приготовили новый увлекательный квест. Гости фестиваля примерят на себя роль коллекционеров пивных артефактов и отправятся по лабиринту производственных помещений "Балтики", чтобы узнать о технологии производства качественного пива и найти редкую баварскую пивную кружку.

Сделать это на современном заводе "Балтики" поможет знание фестивальных традиций Старого Света и секретов производства любимого во всем мире напитка, а также отличное настроение. Участники откроют для себя российские сорта, которые уже покорили Баварию и получили сотни наград престижных дегустационных конкурсов во всем мире; узнают, какие натуральные ингредиенты позволяют варить на "Балтике" первоклассное пиво, почему открытия Исследовательской лаборатории Carlsberg ставят компанию на новую высоту в области пивоварения и помогают поддерживать стабильно высокое качество на всех "балтийских" площадках — от Петербурга до Хабаровска.

Отзывы об экскурсиях на Балтику можно найти по хештегу visitbaltika

October beer festival на "Балтике" — это возможность увидеть масштабное производство и все этапы создания напитка и множество веселых активностей: от баварской традиции по угадыванию содержимого чемодана старого пивовара и фото с очаровательными фройляйн до учебы немецко-пивного языка. В финале маршрута каждый сможет лично убедиться в высоком качестве "балтийского" пива, посетить мастер-класс по правилам дегустации и сыграть в Beer Quiz.

Алена, посетитель October beer festival — 2018 на заводе "Балтика-Самара": "Здорово, что вместе с рассказом о богатой истории пивоварения, процессе производства, контроле качества формат феста включает и интерактивы, и конкурсы, и создает настоящий фестивальный антураж и атмосферу! Мы попробовали свои силы в конкурсах, сделали "фестивальные" фото для Instagram и, конечно, попробовали новые сорта пива. Увезли с собой яркие впечатления и новые знания о пиве и пивоварении".

ОктоберБирФестиваль на Балтике - это всегда весело

Записаться на Oсtober Beer Festival на "Балтике-Самара" можно на сайте или по телефону горячей линии 8-800-333-33-03 (звонок по России бесплатный).

Внимание! Экскурсия на завод возможна только для совершеннолетних лиц. Подтверждение возраста обязательно любым соответствующим документом.

#visitbaltika

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Назад. 03 октября 2019
"Балтика-Самара" приглашает на October Beer Festival

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