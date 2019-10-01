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У «Самара Арены» хотят построить крытый футбольный стадион

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Управление капитального строительства (УКС) ищет компанию, которая подготовит проект для строительства крытого футбольного манежа. Заявку опубликовали на портале госзакупок.

"Манеж предназначен для тренировок и подготовки спортсменов, а также для проведения региональных соревнований по футболу", — следует из технического задания.

Согласно опубликованным документам, новое здание планируют разместить в границах улиц Арена 2018, Дальней, проездов № 6, № 8 и "последней мили". Предполагается, что площадь манежа составит 15 000 квадратных метров. По планам на трибунах спортобъекта сможет разместиться минимум 500 зрителей.

Здесь будет три футбольных поля, 4 раздевалки для команд, защитные навесы для игроков и тренеров, конференц-зал. Представители РФС потребовали предусмотреть и кабинет для проведения допинг-тестов у спортсменов.

Стоимость строительства объекта в УКС оценивают почти в 300 миллионов рублей. Деньги планируют выделить из регионального и федерального бюджетов.

Однако к возведению манежа смогут приступить не раньше 2020 года. До этого момента в течение 10 месяцев инженеры будут готовить проектную документацию. На оплату работ подрядчиков из бюджета Самарской области выделили 14 миллионов рублей, пишет 63.ру. 

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Новости

Назад. 01 октября 2019
У «Самара Арены» хотят построить крытый футбольный стадион
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