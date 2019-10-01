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Билан вновь оконфузился в Самаре

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Певец Дима Билан вновь оконфузился во время посещения Самары, назвав представителя городской студии инклюзивного творчества "фюрером". Об этом сообщает телеканал "360".

Певец в ходе повторного визита в Самару навестил городскую студию инклюзивного творчества, подарив ей сертификат на установку инклюзивной детской площадки. Билану показали работы, выполненные участниками студии, а также предложили спеть для него песню, на что певец ответил: "Yes, mein lieber Fuhrer (Да, мой дорогой фюрер. – прим. ред.)".
Ранее жители Самары запустили электронную петицию с требованием к местным властям извиниться за приглашение Билана на День города. По утверждению автора петиции, во время концерта певец "вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты".
Билан в видеообращении в инстаграме извинился перед горожанами за выступление в нетрезвом виде, отметив, что давно не принимал алкоголь и "не рассчитал". Певец дал в Самаре открытый концерт, а также подарил сертификат на два монитора пациента высокого класса областной детской клинической больнице.
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Назад. 01 октября 2019
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