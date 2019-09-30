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"Ростелеком" выбрал победителя конкурса "Цифровой прорыв" по разработке проектов для умных городов

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В Казани завершился финальный этап всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" - одного из флагманских проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей". Старший вице-президент по информационным технологиям "Ростелекома" Кирилл Меньшов наградил команду-победительницу в номинации "Компании по разработке нового цифрового сервиса для умных городов".

"Ростелеком" предложил командам - участницам финального хакатона "Цифрового прорыва" создать прототип информационно-сервисной системы мониторинга пунктов переработки мусора. Такой сервис актуален для городов и имеет большое значение для решения экологических проблем мегаполисов. Победителем в номинации стала команда RSX, объединившая участников из Москвы и Санкт-Петербурга.

Капитан команды RSX Евгений Михин отметил: "Задача "Ростелекома" по разработке цифрового сервиса, который поможет решению проблемы с утилизацией мусора, показалась нам самой интересной. Конкуренция была высокой - всего в этом треке работало 26 команд. Мы гордимся тем, что смогли сделать лучшее приложение. Наш сервис предлагает сдавать отсортированный мусор курьерам, которые доставляют на дом продукты и товары, и за это получать различные вознаграждения - бонусы, кешбэк, скидки. В наше приложение интегрирована интерактивная карта города, на которой отмечены места для выброса отсортированного мусора. Каждый контейнер на карте будет показывать уровень его наполненности и может быть интегрирован в глобальную систему умного города".

Команды работали над проектами в 20 номинациях в течение 48 часов. В рамках хакатона участников курировали свыше 165 отраслевых специалистов, а также 80 модераторов, каждый из которых был закреплен за командами и наблюдал за разработкой продукта. По итогам хакатона победителями стали 20 команд, которые разделили между собой призовой фонд в 10 миллионов рублей.

Финальный хакатон конкурса "Цифровой прорыв" стал самым масштабным соревнованием ИТ-специалистов в мире. Такое заключение дали эксперты Книги рекордов Гиннесса. Участники конкурса установили новый мировой рекорд - одновременно на площадке работало свыше 3000 ИТ-специалистов из 77 регионов России. В 2018 году крупнейшим хакатоном, который попал в Книгу рекордов Гиннесса, было признано соревнование ИТ-специалистов, проходившее в Саудовской Аравии - там было зафиксировано 2950 человек.

"Хакатон серьезно отличался от того, что я видел раньше. Участники показали очень высокий уровень, максимально детально проработали свои проекты. Мы всем командам помогали достичь результатов, очень много инвестировали - не деньгами, а знаниями: на площадке работали десятки наших специалистов, они проводили тренинги, мастер-классы, консультации, обучали командообразованию. В современных реалиях практически невозможно создать жизнеспособный цифровой продукт в одиночку - разработка таких решений под силу только команде профессионалов. Мы считаем, что хакатоны становятся отправной точкой для развития цифрового предпринимательства, они позволяют участникам окунуться в среду реальной разработки, создавать технологические проекты, получать опыт. Наконец, определиться с направлением своего дальнейшего развития: одни выберут работу в стартапе, другие продолжат карьеру в крупной корпорации. Но какой бы путь дальнейшего развития ни выбрали участники "Цифрового прорыва", это будет способствовать системному развитию ИТ-отрасли страны", - подчеркнул Кирилл Меньшов, старший вице-президент по информационным технологиям компании "Ростелеком".

Кирилл Меньшов отметил, что казанский хакатон впервые стал для компании "окупаемым", в первую очередь с точки зрения поиска новых талантов. Специалисты оператора провели викторину-анкетирование, в котором участвовало более 400 человек. Отобрано резюме более чем 100 человек, с которыми продолжится предметное обсуждение их возможного участия в проектах цифровизации, которые реализует "Ростелеком".

Руководитель конкурса "Цифровой прорыв" Олег Мансуров рассказал про главные рекорды хакатона: "Больше всего участников в финале было из Москвы и Санкт-Петербурга. Интересно отметить, что некоторые команды были смешанными и состояли из представителей нескольких городов. В самой популярной номинации конкурса за победу боролись сразу 28 команд. Конкурсантам было необходимо разработать решение для оптимизации обратной связи в сфере ЖКХ. Мы благодарны всем участникам, которые на протяжении 48 часов "в поте лица" работали над созданием цифровых продуктов. Надеемся, что многие из них станут действительно прорывными для компаний-партнеров конкурса".

"Ростелеком" организовал видеотрансляцию хакатона. Специалисты компании смонтировали 34 камеры в местах проведения соревнований.

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Назад. 30 сентября 2019
"Ростелеком" выбрал победителя конкурса "Цифровой прорыв" по разработке проектов для умных городов
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