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"Ростелеком" представил Единую биометрическую систему на дне открытых дверей Банка России в Самаре

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28 сентября на дне открытых дверей Центрального банка Российской Федерации в Самаре "Ростелеком" провел презентацию Единой биометрической системы. Специалисты компании рассказали жителям города о том, что такое биометрия и удаленная идентификация, как зарегистрироваться в Единой биометрической системе и пользоваться ею для получения банковских услуг. В ходе интерактивной лекции эксперты продемонстрировали процесс сбора и верификации биометрических данных, а также ответили на вопросы граждан. Мероприятие прошло более чем в 70 регионах России.

Единая биометрическая система в России начала работать 30 июня 2018 года. Она создана по инициативе Центрального банка Российской Федерации и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и является одним из ключевых элементов механизма удаленной идентификации, которая позволяет гражданам дистанционно получать финансовые услуги. Сегодня зарегистрироваться в системе можно в более чем 10 000 отделений банков, расположенных в 800 городах России. В Самарской области насчитывается 112 отделений банков, где можно сдать биометрию, всего в Приволжском федеральном округе — 2079 отделений 54 банков, регистрирующих биометрию.

Сеть пунктов приема биометрии постоянно расширяется. В начале сентября сбор биометрии начался в отделениях "Почты России" нового формата. Планируется, что зарегистрировать биометрию можно будет и в других организациях, в том числе в Центрах государственных услуг "Мои документы" (МФЦ). Сегодня с помощью удаленной идентификации граждане России могут получить следующие финансовые услуги в электронном виде: открыть счет, вклад, получить кредит. Такие услуги уже предоставляют "Почта Банк", "Тинькофф", ПСБ, "Совкомбанк", "Хоум кредит". По мере накопления биометрических данных в Единой биометрической системе будет появляться все больше возможностей ее применения в разных сферах. Так, например, один из возможных сценариев использования — это оплата товаров на кассе и в вендинговых аппаратах с использованием биометрии лица.

Чтобы зарегистрироваться в Единой биометрической системе, гражданину необходимо всего один раз прийти в банк, где у него открыт счет, или открыть счет во время посещения. Сотрудник банка поможет ему зарегистрироваться на портале госуслуг (в Единой системе идентификации и аутентификации — ЕСИА), если ранее пользователь не был в ней зарегистрирован. После этого сотрудник банка "снимет" биометрические данные пользователя — сделает фото и запись голоса — и загрузит их в Единую биометрическую систему. Весь процесс займет не более 7 минут.

Подробнее о Единой биометрической системе можно узнать на сайте: https://bio.rt.ru.

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Новости

Назад. 30 сентября 2019
"Ростелеком" представил Единую биометрическую систему на дне открытых дверей Банка России в Самаре

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