Спасатели 2 дня искали жителя Екатеринбурга в Самарской Луке

27.09.2019 08:38 Читали 10

Вечером 25 сентября на пульт оперативного дежурного поступило сообщение, что в с. Подгоры в лесу заблудился мужчина 1963 года рождения, проживающий в городе Екатеринбург.

Мужчина приехал в Самарскую область для посещения Скита Нектария Эгинского, мужского монастыря в с. Подгоры. В силу незнания местности мужчина не смог найти обратную дорогу к переправе и заблудился.

Спасатели Поисково-спасательной службы Самарской области совместно с лесничеством с 19:00 до 03:00 искали пострадавшего, но поиск результата не принёс.

Было принято решение продолжить поиски на утро, совместно с сотрудниками местной Пожарной части, сотрудниками полиции, лесниками и волонтёрами Лиза Алерт.

Утром 26 сентября 6 спасателей Поисково-спасательного подразделения Зелёная роща получили информацию о примерном местоположении потерявшегося мужчины и незамедлительно выехали к предполагаемому месту. Через час мужчину обнаружили на подъёме в Прямые горы.

От медицинской помощи пострадавший отказался. Спасатели передали мужчину сотрудникам полиции.