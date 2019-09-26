В Самарскую область прибыл Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл

26.09.2019 14:37 Читали 8

В четверг, 26 сентября, в Самарскую область с пастырским визитом прибыл Глава Русской Православной Церкви Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Предстоятеля Русской Православной Церкви встретили Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском Федеральном округе Игорь Комаров, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий, представители духовенства.

Святейший Патриарх пробудет в Самарской митрополии два дня – 26 и 27 сентября. Первый день своего визита Святейший Патриарх Кирилл проведет в Тольятти, где посетит Поволжский православный институт, а также возглавит всенощное бдение в кафедральном храме Тольяттинской епархии – Спасо-Преображенском соборе.

На следующий день, 27 сентября, Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл совершит Патриаршую литургию и чин великого освящения Софийского собора в Самаре.

«Визит Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла на Самарскую землю – долгожданная и радостная встреча для тысяч жителей региона, – отметил Губернатор Дмитрий Азаров. – Убежден, что этот визит придаст дополнительный импульс работе по укреплению духовных ценностей, восстановлению святынь и храмов в Самарской области».

Увидеть прямую трансляцию двух богослужений – 26 и 27 сентября – жители Самарской области смогут в эфире федеральных телеканалов «Спас» и «Союз», а также в эфире и на официальном сайте телерадиокомпании «Губерния». Кроме того, прямая трансляция всенощного бдения из Спасо-Преображенского собора 26 сентября в 16:00 будет показана на телеканале «Тольятти24», а Патриаршая литургия и чин великого освящения Софийского собора в Самаре – 27 сентября в 9:00 на телеканале «Самара-ГИС».

Богослужения с участием Святейшего Патриарха будут также транслироваться на выносных экранах в непосредственной близости от мест проведения мероприятий.