16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Девять тонн мусора собрали корпоративные волонтеры на пляже в районе 9-й просеки в Самаре

Читали 12

Экологическая акция прошла во Всемирный день чистоты - 21 сентября. Вместе с другими российскими городами к наведению порядка в общественных местах присоединились самарцы. Десант добровольцев очистил пляж в районе 9-й просеки и территорию вокруг причала общей протяженностью 1 км.

Представители социально-ответственного бизнеса, общественники, экологи и студенты объединяются для добрых дел не первый раз. Этой весной добровольцы приводили в порядок территорию у стадиона "Самара Арена" - видео с экологической акции даже попало в ООН. Теперь субботник решили провести в районе пристани, откуда тысячи горожан отправляются в Зольное, Ширяево и другие красивые места самарского заволжья. Вот только ведут себя отдыхающие не всегда красиво: груды мусора, бутылки и другие следы присутствия человека и предстояло убрать волонтерам.

В субботнике участвовало более 100 человек из 10 компаний и организаций, большинство которых входят в региональное представительство Национального Совета по корпоративному волонтерству (НСКВ): сотрудники компании "Филип Моррис Интернэшнл" в России, ООО "Смарт-Маркетинг", Куйбышевской железной дороги, региональной общественной организации "Экологический контроль Самарской области" и ООО "Северный Альянс", УФПС Самарской области - филиала ФГУП "Почта России", компании группы Росбанк, филиала ООО "Нестле Россия" в г. Самара, информационного портала "Волга Ньюс", а также студенты Самарского энергетического колледжа. Организационную поддержку мероприятию оказали Coca-Cola HBC Россия, а также "Инвитро" и благотворительный фонд "Русфонд".

Вооружившись мешками для мусора, лопатами и граблями, участники принялись за работу. Пластик, стекло, железо и общий мусор собирали раздельно: часть собранных отходов сразу же отправилась на переработку.

"Мы стараемся не только убрать то, что под ногами, но и выделить полезные фракции, - рассказывает председатель общественной организации "Экологический контроль Самарской области" Николай Вашуркин, один из соорганизаторов акции. - К примеру, ПЭТ-бутылка в природе может разлагаться сотни лет, для переработчика же это дешевое сырье, которому можно дать "вторую жизнь".

Итог субботника - 70 мешков мусора и крупногабаритных отходов, среди которого автомобильные покрышки, ветки деревьев и старые доски общим весом девять тонн.

Подобные акции - повод задуматься, насколько ответственно каждый из нас относится к тому, что его окружает: несет ли в урну проездной билет или бросает его на землю при выходе из автобуса, в каком виде оставляет за собой лужайку после пикника. Осознанный подход пропагандируют организаторы субботника - региональные представительства Всероссийского общества охраны природы и АНО "Тут грязи нет". Разделяет его и Национальный совет по корпоративному волонтерству, ставший соорганизатором акции.

"Объединяясь, мы можем сделать больше и готовы делиться практиками и опытом корпоративного добровольчества с любыми компаниями, которые захотят развивать у себя данное направление, - говорит заместитель председателя регионального представительства НСКВ в Самарской области Никита Золин".

"Наш город заслуживает того, чтобы быть чистым, а это зависит не только от служб, которые его убирают, но и самих горожан, - считает управляющий по коммерционализации продуктов с пониженным риском "Филип Моррис Интернэшнл" в России Сергей Понырко - Волонтерские инициативы - это неотъемлемая часть стратегии устойчивого развития компании. На протяжении нескольких лет наши добровольцы активно участвуют в экологических и социальных акциях, тем самым внося свой вклад в улучшение качества жизни в тех городах, где мы живем и работаем".

"Всемирный день чистоты - Сделаем" - это социальный проект, цель которого объединить общество, власть, бизнес и СМИ в одну команду для очистки планеты от мусора. Движение зародилось в Эстонии в 2008 году. Тогда 50 тысяч волонтеров за пять часов очистили страну от 10 тысяч тонн отходов. Спустя четыре года после той однодневной уборки загрязненность территорий упала на 75%. Акция имела огромный успех, и ее поддержали в 116 странах. В этом году во Всемирном дне чистоты участвуют уже 133 страны, в том числе Россия. Официальный сайт проекта https://2019.sdelaem.info.

Версия для печати

Новости

Назад. 25 сентября 2019
В России успешно протестировали квантовое шифрование на ВОЛС с рекордным расстоянием
9 тонн мусора собрали корпоративные волонтеры совместно со Всероссийским обществом охраны природы на пляже в районе 9-й просеки в Самаре

В России и мире

Мюнхен — ворота в Баварию

Сезон отпусков открыт, однако многие самарцы еще не определились, куда отправиться отдыхать. Этим летом Германия обещает стать одним из популярнейших направлений у россиян, в частности — Мюнхен. Штаб-квартира BMW, готические замки и дворцы эпохи барокко, крупнейший в Европе блошиный рынок и, конечно, Октоберфест: туристам здесь есть на что посмотреть.

Леонид Каневский: «Неужели мне 75? Даже не верится...»

Леонида Каневского в советское время вся страна называла не иначе как «майор Томин». За роль в знаменитом телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» Каневский даже получил награду «За содействие МВД России», хотя актер начал кинокарьеру, играя конрабандиста, и эта роль принесла актеру первую славу.

Культура и стиль

Состоялась премьера балета «Корсар»

В завершение сезона Самарский театр оперы и балета представил еще одну премьеру - балет Адана «Корсар». Спектакль поставлен балетмейстером, худруком Санкт-Петербургского международного балетного фестиваля «Dance open» Василием Медведевым.

Люди

Кошелек

Сергей Хестанов: "На ближайшие годы взгляд на российскую экономику оптимистичен"

Самару посетил известный российский экономист и советник по макроэкономике гендиректора компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов. "Волга Ньюс" удалось встретиться с экспертом и узнать авторитетное мнение о том, как на нашу жизнь повлияют американские санкции и дедолларизация экономики, каким будет курс рубля и как стать частным инвестором.

Здоровье

Вкусные рецепты для Масленицы

Начинается Масленица, а значит, и весна на подходе! От главной традиции праздника — блинов — не уклоняются ни самые модные рестораны Самары, ни мастера высокой кухни. Портал Волга Ньюс попросил нескольких из них поделиться оригинальными интерпретациями и нюансами приготовления этого старинного блюда.

Частная инициатива как фактор успеха всего региона

Одной из первых самарских компаний, которые начали развивать направление IT-медицины, стала IT Universe. Сегодня она в тесном сотрудничестве с Самарским государственным медицинским университетом ведет работу по двум проектам – симулятору аппарата ультразвукового исследования и нейрокомпьютерному интерфейсу.

Мой дом

В Самарской области за отлов бездомных животных будут платить в два раза больше

С 9 сентября в Самарской области увеличили норматив на отлов бродячих собак и кошек. Раньше на одно животное приходилось 1509 рублей, сейчас — 2383. Средства будут направляться не только на поимку, но и на содержание животных — их будут прививать и чипировать. Помимо этого, необходимо будет определять в приюты, где они смогут находиться не менее 20 дней. За это время зоозащитники будут должны найти хозяев для животных.

В Тольятти до конца года создадут 545 новых мест в ясельных группах

В среду, 11 сентября, губернатор Дмитрий Азаров посетил в Тольятти детский «Алиса», где в рамках реализации национального проекта «Демография», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, открылась новая ясельная группа.

Он и она