Девять тонн мусора собрали корпоративные волонтеры на пляже в районе 9-й просеки в Самаре

25.09.2019 12:32 Читали 12

Экологическая акция прошла во Всемирный день чистоты - 21 сентября. Вместе с другими российскими городами к наведению порядка в общественных местах присоединились самарцы. Десант добровольцев очистил пляж в районе 9-й просеки и территорию вокруг причала общей протяженностью 1 км.

Представители социально-ответственного бизнеса, общественники, экологи и студенты объединяются для добрых дел не первый раз. Этой весной добровольцы приводили в порядок территорию у стадиона "Самара Арена" - видео с экологической акции даже попало в ООН. Теперь субботник решили провести в районе пристани, откуда тысячи горожан отправляются в Зольное, Ширяево и другие красивые места самарского заволжья. Вот только ведут себя отдыхающие не всегда красиво: груды мусора, бутылки и другие следы присутствия человека и предстояло убрать волонтерам.

В субботнике участвовало более 100 человек из 10 компаний и организаций, большинство которых входят в региональное представительство Национального Совета по корпоративному волонтерству (НСКВ): сотрудники компании "Филип Моррис Интернэшнл" в России, ООО "Смарт-Маркетинг", Куйбышевской железной дороги, региональной общественной организации "Экологический контроль Самарской области" и ООО "Северный Альянс", УФПС Самарской области - филиала ФГУП "Почта России", компании группы Росбанк, филиала ООО "Нестле Россия" в г. Самара, информационного портала "Волга Ньюс", а также студенты Самарского энергетического колледжа. Организационную поддержку мероприятию оказали Coca-Cola HBC Россия, а также "Инвитро" и благотворительный фонд "Русфонд".

Вооружившись мешками для мусора, лопатами и граблями, участники принялись за работу. Пластик, стекло, железо и общий мусор собирали раздельно: часть собранных отходов сразу же отправилась на переработку.

"Мы стараемся не только убрать то, что под ногами, но и выделить полезные фракции, - рассказывает председатель общественной организации "Экологический контроль Самарской области" Николай Вашуркин, один из соорганизаторов акции. - К примеру, ПЭТ-бутылка в природе может разлагаться сотни лет, для переработчика же это дешевое сырье, которому можно дать "вторую жизнь".

Итог субботника - 70 мешков мусора и крупногабаритных отходов, среди которого автомобильные покрышки, ветки деревьев и старые доски общим весом девять тонн.

Подобные акции - повод задуматься, насколько ответственно каждый из нас относится к тому, что его окружает: несет ли в урну проездной билет или бросает его на землю при выходе из автобуса, в каком виде оставляет за собой лужайку после пикника. Осознанный подход пропагандируют организаторы субботника - региональные представительства Всероссийского общества охраны природы и АНО "Тут грязи нет". Разделяет его и Национальный совет по корпоративному волонтерству, ставший соорганизатором акции.

"Объединяясь, мы можем сделать больше и готовы делиться практиками и опытом корпоративного добровольчества с любыми компаниями, которые захотят развивать у себя данное направление, - говорит заместитель председателя регионального представительства НСКВ в Самарской области Никита Золин".

"Наш город заслуживает того, чтобы быть чистым, а это зависит не только от служб, которые его убирают, но и самих горожан, - считает управляющий по коммерционализации продуктов с пониженным риском "Филип Моррис Интернэшнл" в России Сергей Понырко - Волонтерские инициативы - это неотъемлемая часть стратегии устойчивого развития компании. На протяжении нескольких лет наши добровольцы активно участвуют в экологических и социальных акциях, тем самым внося свой вклад в улучшение качества жизни в тех городах, где мы живем и работаем".