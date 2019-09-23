16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Павлюченкова стала первой ракеткой России

Читали 8

В обновлённом рейтинге WTA от 23 сентября Анастасия Павлюченкова поднялась на 36-ю строчку и стала первой ракеткой России. В первой десятке изменений не произошло.

Рейтинг WTA. 23 сентября
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 6446.
2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 6125.
3 (3). Элина Свитолина (Украина) — 5160.
4 (4). Наоми Осака (Япония) — 5011.
5 (5). Бьянка Андрееску (Канада) — 4835.
6 (6). Симона Халеп (Румыния) — 4803.
7 (7). Петра Квитова (Чехия) — 4326.
8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4225.
9 (9). Серена Уильямс (США) — 3935.
10 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) — 3738.

36 (41). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1490…
39 (39). Екатерина Александрова (Россия) — 1383…
43 (40). Дарья Касаткина (Россия) — 1270…
45 (46). Вероника Кудерметова (Россия) — 1154…
55 (56). Маргарита Гаспарян (Россия) — 1029…
66 (76). Анна Блинкова (Россия) — 927…
69 (65). Светлана Кузнецова (Россия) — 906…
73 (75). Анастасия Потапова (Россия) — 873…
94 (97). Наталья Вихлянцева (Россия) — 654.

Версия для печати

Новости

Назад. 23 сентября 2019
Археологи нашли артефакты у Фрунзенского моста в Самаре
Павлюченкова стала первой ракеткой России
Сеть ресторанов восточной кухни «Фарфор» возобновил свою работу в Самаре

В России и мире

Мюнхен — ворота в Баварию

Сезон отпусков открыт, однако многие самарцы еще не определились, куда отправиться отдыхать. Этим летом Германия обещает стать одним из популярнейших направлений у россиян, в частности — Мюнхен. Штаб-квартира BMW, готические замки и дворцы эпохи барокко, крупнейший в Европе блошиный рынок и, конечно, Октоберфест: туристам здесь есть на что посмотреть.

Леонид Каневский: «Неужели мне 75? Даже не верится...»

Леонида Каневского в советское время вся страна называла не иначе как «майор Томин». За роль в знаменитом телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» Каневский даже получил награду «За содействие МВД России», хотя актер начал кинокарьеру, играя конрабандиста, и эта роль принесла актеру первую славу.

Культура и стиль

Состоялась премьера балета «Корсар»

В завершение сезона Самарский театр оперы и балета представил еще одну премьеру - балет Адана «Корсар». Спектакль поставлен балетмейстером, худруком Санкт-Петербургского международного балетного фестиваля «Dance open» Василием Медведевым.

Люди

Кошелек

Сергей Хестанов: "На ближайшие годы взгляд на российскую экономику оптимистичен"

Самару посетил известный российский экономист и советник по макроэкономике гендиректора компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов. "Волга Ньюс" удалось встретиться с экспертом и узнать авторитетное мнение о том, как на нашу жизнь повлияют американские санкции и дедолларизация экономики, каким будет курс рубля и как стать частным инвестором.

Здоровье

Вкусные рецепты для Масленицы

Начинается Масленица, а значит, и весна на подходе! От главной традиции праздника — блинов — не уклоняются ни самые модные рестораны Самары, ни мастера высокой кухни. Портал Волга Ньюс попросил нескольких из них поделиться оригинальными интерпретациями и нюансами приготовления этого старинного блюда.

Частная инициатива как фактор успеха всего региона

Одной из первых самарских компаний, которые начали развивать направление IT-медицины, стала IT Universe. Сегодня она в тесном сотрудничестве с Самарским государственным медицинским университетом ведет работу по двум проектам – симулятору аппарата ультразвукового исследования и нейрокомпьютерному интерфейсу.

Мой дом

В Самарской области за отлов бездомных животных будут платить в два раза больше

С 9 сентября в Самарской области увеличили норматив на отлов бродячих собак и кошек. Раньше на одно животное приходилось 1509 рублей, сейчас — 2383. Средства будут направляться не только на поимку, но и на содержание животных — их будут прививать и чипировать. Помимо этого, необходимо будет определять в приюты, где они смогут находиться не менее 20 дней. За это время зоозащитники будут должны найти хозяев для животных.

В Тольятти до конца года создадут 545 новых мест в ясельных группах

В среду, 11 сентября, губернатор Дмитрий Азаров посетил в Тольятти детский «Алиса», где в рамках реализации национального проекта «Демография», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, открылась новая ясельная группа.

Он и она