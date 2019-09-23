Павлюченкова стала первой ракеткой России

23.09.2019 10:28 Читали 8

В обновлённом рейтинге WTA от 23 сентября Анастасия Павлюченкова поднялась на 36-ю строчку и стала первой ракеткой России. В первой десятке изменений не произошло.