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Звезды шоу "Поколение М" показали, как делать мир лучше

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18 сентября в "МТЛ Арена" школьники Самары поучаствовали в масштабном шоу "Поколение М: Blog & Voice", только начинающем свой путь по стране. Ребята не просто увидели своих кумиров "вживую", но и пообщались с ними, насколько позволял гибкий формат концерта. А самые талантливые сверстники из нашего региона разделили сцену со звездами эстрады и интернета.

Нравится это взрослым или нет, а селебрити у школьников свои, неведомые старшим, и большинство из них проявляет себя в Instagram и YouTube. Отчасти они успешны именно потому, что ничем не отличаются от своей аудитории, точно такие же ребята. Молодежная онлайн-популярность обоснованно вызывает скепсис, потому что обычно имеет скромное влияние на реальную жизнь. Однако компания МТС придумала благотворительный проект, давший смысл интернет-активности, привычной для всякого современного ребенка. Их инициатива "Поколение М" предлагает школьникам проявить таланты в одной из одиннадцати номинаций и конкурсов. Буквально за несколько кликов можно загрузить свои работы на виртуальные творческие площадки проекта. Каждый заработанный "лайк", комментарий и репост под ними МТС конвертирует в настоящие деньги, которые переводит на лечение тяжелобольных детей. На сегодня участники "Поколения М" собрали порядка 18 млн руб. и помогли 57 ребятам. Конкурсанты при этом получают не только моральное удовлетворение, но и обратную связь от экспертов, перспективы творческого роста под руководством мастеров своего дела.

"Мы даем детям возможность проявить себя, но вместе с тем воспитываем в них человечность, формируем чувство ответственности перед обществом. Чтобы однажды, став популярными, они оставались прежде всего хорошими людьми, — говорит директор МТС в Самарской области Александр Меламед. — Вне зависимости от степени одаренности, каждый участник "Поколения М" может ощутить, что делает полезное дело. Кроме того, онлайн-формат конкурса подразумевает, что дети из глубинки получают те же шансы попасть на большую сцену, что школьники Москвы и Петербурга".

Шоу "Поколение М: Blog & Voice" — как раз то событие, в котором региональные победители вокальной и танцевальной номинации благотворительного конкурса выступают наравне со звездами. И таким образом делают заявку на становление профессиональными артистами. Партнером "Поколения М" выступает продюсерский центр "Эколь", поэтому хэдлайнерами концертов стали его подопечные. Среди них — знаменитые участники творческих телешоу Дарья Волосевич, София Федорова, Акмаль Ходжаниязов, Иван Кургалин, Петр Безменов и другие. Блогерские силы представляют в нем Арина Данилова, Аня Драничкина (Анриэль), Влад Красавин, Кирилл Кондрашов (Kirill FeliX). При этом шоу устроено так, что выступления менее известных самарских ребят не были второстепенными. Например, танцовщица Ирина Пироженкова выступала вместе с певцом Акмалем. Победителям регионального этапа, конечно, досталось чуть больше внимания. Лучшей певицей в Самарской области стала 14-летняя Екатерина Альмендеева, а самый эффектный танец представила ее ровесница Анна Черноталова.

Блогеры были вписаны в драматургию шоу так, чтобы предельно сократить дистанцию между ними и публикой. Вместе с залом они придумывали кричалки и записывали материал для "сториз", а еще они принимали и отвечали на вопросы, заданные прямо во время концерта. Стоит ли говорить, что детей — а их в "МТЛ Арена" собралось около двух тысяч, — такое взаимодействие приводило в восторг.

Шоу было призвано убедить в том, что каждый ребенок может оказаться на сцене, получить свою порцию славы и сделать доброе дело. Публика охотно принимала послание, потому что оно было правдивым. За кулисами хэдлайнеры София Федорова и Иван Кургалин рассказывали, как совмещают жизнь популярных артистов и школьников. "Эколь" дал талантливым ребятам навыки выживания в шоу-бизнесе, но их повседневные проблемы по-человечески понятны их ровесникам. София не всегда находит общий язык с одноклассниками, Иван никак не может привыкнуть к хейтерам. Но помощь посредством проекта "Поколение М" — одна из тех вещей, которые помогают примириться с обратной стороной популярности. "Не люблю слова "звезда" или "фанаты", никем заоблачным себя не считаю, — рассказывала София Федорова. — Я еще не достигла вершины, продолжаю работать над собой. И я горда за себя коллег, потому с проектом "Поколение М" мы не просто творчески развиваемся и получаем удовольствие от этого, но и помогаем ровесникам с проблемами со здоровьем. Большое счастье помогать кому-то, кого даже не знаешь".

В прошлом году проект МТС явил Самаре плеяду талантливых художников — лучшие из них участвовали в выставке в художественном музее, а две работы вскоре отправится в Третьяковскую галерею. 2019-й открыл дорогу танцорам и артистам эстрады. На какой бы номинации не сфокусировался региональный этап "Поколения М" в будущем, после убедительно мотивирующего шоу он точно может рассчитывать на большое количество участников.

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Назад. 20 сентября 2019
Звезды шоу "Поколение М" показали, как делать мир лучше
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