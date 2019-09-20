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В Самарской области стартовала акция против продажи алкоголя несовершеннолетним

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В Самарской области проходит акция против продажи алкоголя несовершеннолетним, приуроченная ко Всемирному дню ответственного употребления пива — 20 сентября.

В России акция проходит под эгидой Союза российских пивоваров и объединяет представителей отрасли, торговли и покупателей, чтобы совместными усилиями сделать невозможной продажу алкоголя несовершеннолетним. В Самаре уже пятый год инициативу поддерживает ООО "Пивоваренная компания "Балтика".

Интерес к инициативе пивоваров в этом году проявило молодежное правительство Самарской области. Его представители предложили обсудить эту тему в формате круглого стола. К обсуждению присоединились малые пивовары региона, представители общественных организаций, журналисты, блогеры, крупный ритейл и представители малоформатной торговли.

— Больше всего нарушений закона о продаже алкоголя происходит в мелких торговых точках и в отдаленных населенных пунктах, где нет социального контроля. Во многих случаях на ухищрения идут сами покупатели, — заявил молодежный министр промышленности и торговли Самарской области Андрей Новичков. — Законодательная ответственность лежит прежде всего на продавцах, но нельзя исключать и личную социальную ответственность каждого из нас.

Необходимость комплексной работы не только с продавцами, но и с потребителями отметила и Анастасия Софьина, председатель Самарского союза молодежи. Поэтому в этом году задачей волонтеров будет проинформировать не только продавцов о правилах ответственной торговли пивом, но и покупателей пива — о необходимости по требованию предъявлять документ, подтверждающий возраст.

Управляющий по работе с органами власти и корпоративным отношениям в регионе "Урал-Поволжье" ООО "Пивоваренная компания "Балтика" Виктория Агапова рассказала, что в помощь представителям торговли и покупателям волонтеры, в число которых входят и сотрудники компании, раздадут памятку о перечне таких документов.

— Наша совместная цель — свести риск продажи алкоголя несовершеннолетним к нулю, сформировав социальную норму. "Балтика" убеждена, что потребление алкоголя несовершеннолетними недопустимо, — добавила она.

Как отметил Валерий Тихонов, руководитель департамента алкогольного регулирования министерства промышленности и торговли Самарской области, акция не теряет своей актуальности на фоне периодически возникающих дискуссий о повышении возраста продажи алкоголя: "Ограничение возраста покупателя алкоголя до 21 года противоречит нормам Гражданского кодекса и ущемляет в правах совершеннолетних граждан. Согласно Гражданскому Кодексу, с 18 лет граждане России имеют воинскую обязанность, могут вступать в брак, голосовать, управлять транспортными средствами. Таким образом, достигнув возраста совершеннолетия, граждане России имеют право самостоятельно принимать любые решения и несут за них ответственность, в том числе касательно потребления различных напитков". Он пояснил, что дискуссия на эту тему продолжается и позиция федеральных властей в этом вопросе неоднозначна. Она еще требует доработки.

Свою позицию в рамках круглого стола также высказали председатель Общественного молодежного парламента при Самарской губернской думе Алексей Ткачук, заместитель директора Волжского филиала по связям с органами государственной власти и СМИ X5 Retail Group Алексей Сорокин, председатель комиссии по производству и обороту пивоваренной продукции и напитков брожения регионального отделения "Опора России" Елена Кузнецова, директор частной пивоварни "Валар" Евгения Шнулина и исполнительный директор ООО "Золотой хмель" Егор Худанов.В итоге участники встречи сошлись на том, что грамотная профилактическая работа, направленная на предупреждение злоупотребления пивом и формирование культуры ответственного отношения к пенному напитку, принесет больше пользы, чем искусственно придуманные ограничения и запреты.

Большинство присутствовавших приняли предложение организаторов посетить торговые точки города, чтобы поучаствовать в акции в качестве волонтера.

Все мнения и предложения, высказанные участниками круглого стола, будут учтены при подготовке акции в следующем году, а также для выстраивания системной профилактической работы в регионе.

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Назад. 20 сентября 2019
В Самарской области стартовала акция против продажи алкоголя несовершеннолетним

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