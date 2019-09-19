"Ростелеком" и Ростех создали Архитектурный совет для разработки дорожной карты развития 5G в России

Сопредседателями Архитектурного совета стали директор по особым поручениям Ростеха Василий Бровко и вице-президент по стратегическим инициативам "Ростелекома" Борис Глазков. В состав совета помимо представителей Ростеха и "Ростелекома" вошли также представители их дочерних компаний: НПК "Криптонит", концерна "Созвездие", концерна "Автоматика", "Национального центра информатизации", "Новых цифровых решений" и "Т2 Мобайл" (Tele2).
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