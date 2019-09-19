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"Ростелеком" и Ростех создали Архитектурный совет для разработки дорожной карты развития 5G в России

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"Ростелеком" и Ростех создали Архитектурный совет по реализации трехстороннего соглашения, подписанного ими 10 июля 2019 года с Правительством Российской Федерации. Соглашение заключено в целях развития в России высокотехнологичной области "Мобильные сети связи пятого поколения" и включает разработку соответствующей дорожной карты, проект которой будет направлен в Правительство РФ в конце декабря 2019 года. До конца сентября в Правительство РФ будет представлено 35 предварительных целевых ориентиров дорожной карты.

Сопредседателями Архитектурного совета стали директор по особым поручениям Ростеха Василий Бровко и вице-президент по стратегическим инициативам "Ростелекома" Борис Глазков. В состав совета помимо представителей Ростеха и "Ростелекома" вошли также представители их дочерних компаний: НПК "Криптонит", концерна "Созвездие", концерна "Автоматика", "Национального центра информатизации", "Новых цифровых решений" и "Т2 Мобайл" (Tele2).

Узнать и обсудить новости "Ростелекома" вы также можете на официальных страницах компании в Twitter, Facebook, ВКонтакте или на сайте компании https://www.company.rt.ru/press/.

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Новости

Назад. 19 сентября 2019
"Ростелеком" и Ростех создали Архитектурный совет для разработки дорожной карты развития 5G в России

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