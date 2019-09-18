Расписание фестиваля "Пластилиновый дождь" в Самаре

18.09.2019 15:48 Читали 3

В самарском "Струковском парке" 21 и 22 сентября состоится международный фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь". Организаторы мероприятия представили его полную программу.