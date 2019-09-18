Расписание фестиваля "Пластилиновый дождь" в Самаре

Полная программа фестиваля по часам выглядит следующим образом:
21 сентября.
Площадка "Театр 1"
- 14:00 — 14:30 Открытие фестиваля — шествие.
- 14:30 — 15:10 Театр "Пластилиновый дождь" перфоманс "Из жизни аистов".
- 15:30 — 16:05 Театр "Vokrug" спектакль "Лунь".
- 16:30 — 17:05 Ансамбль народного танца СГИК "Волжские узоры" танцевальная программа "Наша Волга".
- 17:30 — 18:10 Студенческий коллектив Самарского областного училища культуры и искусств хореографический спектакль "Пять невест".
- 18:30 — 19:30 Театр "Альтерум" (г. Москва") спектакль "Охра".
- 19:45 — 20:00 Театр огня и света "Адреналин" шоу "1000 и 1 ночь".
Площадка "Театр 2" (Грот)
- 14:00 — 15:00 Танцевальная студия "DNC", детский танцевальный коллектив "PROдвижение" показательные выступления и мастер-классы.
- 15:15 — 15:45 Театр "Вариант" спектакль "Прибытие поезда".
- 16:00 — 16:35 Творческое объединение "Главные Герои" (г. Москва) хореографический перформанс "Танцкрипция".
- 17:00 — 17.40 Театр "Легкие крылья" (г. Альметьевск) спектакль "Корабль дураков".
- 18:00 — 18:25 Проект "Plяski" перфоманс "Три Маши".
- 19:00 — 19:40 "ManoAmano Circus Company" (Аргентина).
- 20:00 — 20:40 "Creme& Brulè" (Италия).
Музыкальная площадка
- 14.00 "Сабатаж"
- 14.30 дуэт "Porterʼs"
- 15.00 "JaZZ-Дети"
- 15.30 "Jazz Time"
- 16.00 "Своя Философия"
- 16.30 "Eazy Village"
- 17.00 Инструментальный ансамбль "Эмпатия"
- 17.30 "Дайте Гремми"
- 18.00 "Mailo"
- 18.30 "The white coffee"
- 19.00 "Tramontana!"
- 19.30 "Jazzy Sways"
Детская площадка
- 15:00 — 16:00 Агентство праздников "СВ" интерактивная игровая программа "Белый мир".
- 16:30 — 17:30 "Дружина" интерактивное игровое представление "Как на острове Буяне".
Мастер-классы
- арт-вечеринки "АртХаус" художественный мастер класс;
- творческая мастерская "Души не чаю" мастер-класс по изготовлению слаймов, росписи пряников и изготовлению Ловцов снов;
- пространство "Искусство потока" мастер-класс по жонглированию.
22 сентября.
Площадка "Театр 1"
- 14:00 — 14:40 Образцовый ансамбль современного танца "Импульс Данс" и вокальный ансамбль "Гран При"
- 14:45 — 15:15 Танцевальная студия "Созвездие" показательные выступления и мастер-классы
- 15:30 — 16:20 Школа танцев "Бруклин" перфоманс "Лив"
- 16:30 — 17:10 Школа танцевального искусства "Река" хореографический спектакль "Womenариум"
- 17:15 — 17:40 Проект "Plяski" перфоманс "Экоист"
- 18:00 — 19:00 Театр "Альтерум" (г. Москва") спектакль "Охра"
- 19:15 — 19:55 "ManoAmano Circus Company" (Аргентина)
- 20:30 — 20:55 Театр "Пластилиновый дождь" перфоманс "Ловцы снов"
Площадка "Театр 2" (Грот)
- 14:00 — 14:55 Школа танцев "Step Up" показательные выступления и мастер-классы
- 15:00 — 15:40 Театр "Пластилиновый дождь" перфоманс-шествие "Между завтра и вчера"
- 15:40 — 16:10 Театр "Мимикрия" пантомима "Тихие игры"
- 16:20 — 17:00 Театр "Легкие крылья" (г. Альметьевск) спектакль "Корабль дураков"
- 17:30 — 18:30 Театр "Vokrug" спектакль "Сашины сказки"
- 18:45 — 19:15 Театр танца "Скрим" спектакль "Шестой элемент. Ничего серьезного."
- 19:30 — 19:45 Коллектив "C.L.A.Y." огненное шоу "Мистерия"
- 20:00 — 20:40 "Creme& Brulè" (Италия)
Музыкальная площадка
- 14:00 "Sambara"
- 14:30 "Infinite Worlds"
- 15:00 "Avenue beat"
- 15:30 Алексей Психический
- 16:00 "Vein" (Швейцария)
- 17:00 "Василий Походун Band"
- 17:30 "Капитан Коркин"
- 18:00 "Los Samarianos"
- 18:30 "Два Льва"
- 19:00 "White Crow"
- 19:30 "wE…"
Детская площадка
- 14:00 — 15:00 Агентство праздников "СВ" интерактивная игровая программа "Белый мир"
- 15:00 — 15:30 Агентство детских праздников "Фабрика радости" игровая программа "Волшебство с куклами Лол"
- 15:30 — 16:10 Театр праздника "Дети Солнца" спектакль "Три поросенка"
- 16:30 — 17:00 Театр пантомимы "ГримАсы" интерактив с фокусами миниатюрами и жонгляжем
- 17:00 — 18:00 "Дружина" интерактивное игровое представление "Как на острове Буяне"