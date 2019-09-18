16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

В Тольятти проведены внеплановые проверки по охране атмосферного воздуха

Читали 3

На прошлой неделе по инициативе министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области совместно с прокуратурой г.Тольятти, администрацией г.о.Тольятти и аккредитованной лаборатории ГБУ СО «Природоохранный центр» была проведена внеплановая проверка соблюдения требований законодательства, в части снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), в отношении деятельности ООО «АВТОПРОМСНАБ» и  ООО «Тольяттинский завод стальных колёс».

При проведении контрольных мероприятий на источниках выбросов загрязняющих веществ были отобраны пробы, по результатам исследований которых уполномоченными органами будет принято окончательное процессуальное решение.

Заместитель министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Татьяна Сафронова отметила: «В период неблагоприятных метеорологических условий, когда в связи с погодными условиями практически не происходит рассеивания загрязняющих веществ, и все они накапливаются в приземном слое атмосферы, промышленным предприятиям, относящихся к I и II категориям негативного воздействия на окружающую среду необходимо обеспечить снижение выбросов загрязняющих веществ на своих источниках. Одной из главных задач надзорных органов в целях обеспечения прав граждан на благоприятную окружающую среду является обеспечение дополнительного контроля за деятельностью предприятий именно в период НМУ. В связи с чем, данная работа в отношении предприятий, подлежащих региональному экологическому надзору, будет министерством продолжена на системной основе. Подобные мероприятия направлены на улучшение качества жизни населения Самарской области».

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил профильным ведомствам принять все возможные меры по обеспечению мониторинга качества атмосферного воздуха на территории Самарской области, в том числе в г.о.Тольятти.

Одной из характерных погодных особенностей для Самарской области являются НМУ, способствующие накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы, при которых имеет место снижение качества состояния атмосферного воздуха.

По данным ФГБУ «Приволжское управление по гидpометеоpологии и мониторингу окружающей среды» такие метеоусловия периодически наблюдаются на территории г.о.Тольятти на протяжении всего года. При этом, в конце августа – начале сентября текущего года на территории г.о.Тольятти наблюдались неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы, которым была присвоена уже II степень (проводимые на предприятиях при НМУ мероприятия должны обеспечить снижение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы при первой степени — не менее 15 %, при второй — не менее 35 %, при третьей — не менее 55 %).

В соответствии с требованиями природоохранного законодательства при получении прогнозов неблагоприятных метеорологических условий юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на объектах, относящихся к I и II категориям негативного воздействия на окружающую среду, и имеющие источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, обязаны проводить мероприятия по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в соответствии с разработанными и согласованными в установленном порядке планами.

Контроль на крупнейших объектах, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору, осуществляется Управлением Росприроднадзора по Самарской области, на объектах регионального уровня – администрациями городов и районов при координации министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.

Версия для печати

Новости

Назад. 18 сентября 2019
Расписание фестиваля "Пластилиновый дождь" в Самаре
В пос. Белозерки Красноярского района Самарской области появится новый детский сад
В Самаре стартовали Международные открытые студенческие соревнования в области информационной безопасности VolgaCTF
В Тольятти проведены внеплановые проверки по охране атмосферного воздуха

В России и мире

Мюнхен — ворота в Баварию

Сезон отпусков открыт, однако многие самарцы еще не определились, куда отправиться отдыхать. Этим летом Германия обещает стать одним из популярнейших направлений у россиян, в частности — Мюнхен. Штаб-квартира BMW, готические замки и дворцы эпохи барокко, крупнейший в Европе блошиный рынок и, конечно, Октоберфест: туристам здесь есть на что посмотреть.

Леонид Каневский: «Неужели мне 75? Даже не верится...»

Леонида Каневского в советское время вся страна называла не иначе как «майор Томин». За роль в знаменитом телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» Каневский даже получил награду «За содействие МВД России», хотя актер начал кинокарьеру, играя конрабандиста, и эта роль принесла актеру первую славу.

Культура и стиль

Состоялась премьера балета «Корсар»

В завершение сезона Самарский театр оперы и балета представил еще одну премьеру - балет Адана «Корсар». Спектакль поставлен балетмейстером, худруком Санкт-Петербургского международного балетного фестиваля «Dance open» Василием Медведевым.

Люди

Кошелек

Сергей Хестанов: "На ближайшие годы взгляд на российскую экономику оптимистичен"

Самару посетил известный российский экономист и советник по макроэкономике гендиректора компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов. "Волга Ньюс" удалось встретиться с экспертом и узнать авторитетное мнение о том, как на нашу жизнь повлияют американские санкции и дедолларизация экономики, каким будет курс рубля и как стать частным инвестором.

Здоровье

Вкусные рецепты для Масленицы

Начинается Масленица, а значит, и весна на подходе! От главной традиции праздника — блинов — не уклоняются ни самые модные рестораны Самары, ни мастера высокой кухни. Портал Волга Ньюс попросил нескольких из них поделиться оригинальными интерпретациями и нюансами приготовления этого старинного блюда.

Частная инициатива как фактор успеха всего региона

Одной из первых самарских компаний, которые начали развивать направление IT-медицины, стала IT Universe. Сегодня она в тесном сотрудничестве с Самарским государственным медицинским университетом ведет работу по двум проектам – симулятору аппарата ультразвукового исследования и нейрокомпьютерному интерфейсу.

Мой дом

В Самарской области за отлов бездомных животных будут платить в два раза больше

С 9 сентября в Самарской области увеличили норматив на отлов бродячих собак и кошек. Раньше на одно животное приходилось 1509 рублей, сейчас — 2383. Средства будут направляться не только на поимку, но и на содержание животных — их будут прививать и чипировать. Помимо этого, необходимо будет определять в приюты, где они смогут находиться не менее 20 дней. За это время зоозащитники будут должны найти хозяев для животных.

В Тольятти до конца года создадут 545 новых мест в ясельных группах

В среду, 11 сентября, губернатор Дмитрий Азаров посетил в Тольятти детский «Алиса», где в рамках реализации национального проекта «Демография», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, открылась новая ясельная группа.

Он и она