В пос. Белозерки Красноярского района Самарской области появится новый детский сад

18.09.2019 15:37 Читали 6

Новый детский сад, рассчитанный на 140 мест, строится в пос. Белозерки Красноярского района Самарской области. Посещать его будут малыши в возрасте от полутора до семи лет не только из Белозерок, но и соседних сел. 20 мест в дошкольном учреждении предусмотрены для детей из ясельных групп.

Садик возводится на территории жилищного комплекса «Экодолье-Самара». Здесь планируют ввести в эксплуатацию 345 тыс. кв. м жилья. Расчетная численность населения коттеджного поселка — 11000 человек. При этом, на территории района более 40 лет не осуществлялось строительство объектов дошкольного образования, что привело к дефициту мест в детских садах. «Наша семья очень обрадовалась, когда в 2019 году на территории микрорайона начались работы по возведению детского сада, — рассказала жительница поселка Ольга Торшина. – В следующем году планирую сюда привести дочь Еву. И сама устроиться на работу, у меня ведь педагогическое образование».

Работы ведутся в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», реализуемого согласно Указу Президента Российской Федерации Владимира Путина.

В сентябре текущего года завершатся работы по устройству фундамента будущего детского сада. Объект введут в эксплуатацию до конца 2020 года. Работы планируют вести и зимой. Двухэтажное кирпичное здание будет соответствовать всем современным нормам строительства дошкольного учреждения – со своей котельной, отличным благоустройством.

Реализация нацпроекта в регионе ведется под личным контролем Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Он подчеркивал, что жилье в области должно строиться параллельно с социальной инфраструктурой: дорогами, детскими садами, школами и другими объектами, необходимыми для комфортного проживания людей. Обращаясь с Посланием к депутатам Самарской губернской думы и жителям региона, он уделил особое внимание национальному проекту «Жилье и городская среда». Глава региона подчеркнул, что этот нацпроект — один из самых финансово емких: на его реализацию только в 2019 году поступит 3,5 млрд рублей из федерального бюджета. При этом министерство строительства региона должно обеспечить к 2024 году рост в полтора раза числа семей, улучшающих свои жилищные условия.

«В настоящее время на территории жилого комплекса введено в эксплуатацию 32 тыс. кв. м жилья, в которых проживает более трехсот семей. В 2019 году планируется к сдаче 8,5 тыс. кв. м жилья, в 2020 году — 9,2 тыс. кв. м жилья, — пояснила руководитель управления развития жилищного строительства министерства строительства Самарской области Оксана Тамодлина. — В рамках реализации федерального проекта «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда» строятся не только детские сады, но и дороги, и школы. В 2019 году планируется осуществить строительство социальных объектов на территориях следующих проектов: «Новая Самара», «Экогорад Волгарь», «Кошелев-проект», «Южный город», «Экодолье Самара». Всего там планируем ввести в эксплуатацию 562,7 тыс. кв. метров жилья».