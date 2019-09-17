Самара присоединилась к одной из самых масштабных в мире экологических акций

17.09.2019 17:47 Читали 6

21 сентября более 150 корпоративных волонтеров из Самары примут участие во Всемирном дне чистоты "Сделаем!"

Всемирный день чистоты "Сделаем!" - уже совсем скоро! Экологические мероприятия в рамках акции пройдут 21 сентября в 120 городах России.

В Самаре в этот день состоится экологическая акция сразу на трех площадках: линия пляжа на 9-й просеке, озеро в сквере на пр. Кирова, 321 и территория Первого затона. Организаторами уборки на пляже выступают Национальный совет по корпоративному волонтерству (НСКВ) и Всероссийское общество охраны природы.

Всемирный день чистоты "Сделаем!" - это социальный проект, цель которого - объединить общество, власть, бизнес и СМИ в одну команду для очистки планеты от мусора. Движение зародилось в Эстонии в 2008 году. Тогда 50 тысяч волонтеров за пять часов очистили страну от 10 тысяч тонн отходов. Спустя четыре года после той однодневной уборки загрязненность территорий упала на 75%. Акция имела огромный успех, и ее поддержали в 116 странах. В этом году во Всемирном дне чистоты участвуют уже 133 страны, в том числе Россия. Официальный сайт проекта - https://2019.sdelaem.info.

Компании, входящие в состав НСКВ, поддержат акцию в пяти городах России: Москве, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Самаре. При участии добровольцев из числа сотрудников этих компаний в ходе акций, помимо уборки, будут организованы спортивные мероприятия, квесты, лекции о раздельном сборе отходов. В Самаре на уборку выйдут волонтеры из компаний, входящих в состав регионального представительства НСКВ, Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества (волонтерства) Самарской области, информационного портала "Волга Ньюс", общественной организации "Экологический контроль Самарской области". Помощь в организации субботника окажут представители "Русфонда" и компании INVITRO.

"Мы очень рады, что большинство участников предстоящей акции - это наши добрые друзья, которые всегда поддерживают наши инициативы и с радостью откликаются на наши предложения, - отмечает Анна Бушлякова, председатель регионального представительства НСКВ, управляющий по корпоративным вопросам региона компании "Филип Моррис Интернэшнл" в России. - В этом году совместно с другими компаниями мы провели уже более 20 экологических акций в регионах России и с радостью присоединяемся к международной инициативе "Всемирный день чистоты "Сделаем!" не только в России, но и в наших филиалах по всему миру. Ждем всех 21 сентября".