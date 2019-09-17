"Ростелеком" увеличил емкость оптической сети в Самарской области

17.09.2019 15:58 Читали 7

"Ростелеком" произвел замену коммутаторов, увеличив монтированную емкость на узлах доступа оптической сети связи в Самарской области. Возможность подключить современные услуги связи получили 15 тыс. семей в 20 населенных пунктах губернии.

Работы на сети передачи данных проводились в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске. Около тысячи новых портов появилось в селах Безенчукского, Кошкинского, Сызранского, Сергиевского, Похвистневского и Пестравского районов. Именно в этих населенных пунктах наблюдался повышенный спрос на услуги связи по оптике.

Петр Могилевский, заместитель директора Самарского филиала ПАО "Ростелеком" — технический директор:

"Установка новых коммутаторов проводилась без отключения абонентов от услуг связи и не доставила им неудобств. При этом мы создали резерв пропускной способности, который позволит нам в перспективе оперативно подключать клиентам новые сервисы".

Уточнить техническую возможность подключения услуг и получить информацию о сервисах "Ростелекома" можно на сайте, по единому бесплатному телефону 8-800-1000-800 и в офисах продаж и обслуживания компании.