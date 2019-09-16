В Самарской области за отлов бездомных животных будут платить в два раза больше

16.09.2019 16:53 Читали 2

С 9 сентября в Самарской области увеличили норматив на отлов бродячих собак и кошек. Раньше на одно животное приходилось 1509 рублей, сейчас — 2383. Средства будут направляться не только на поимку, но и на содержание животных — их будут прививать и чипировать. Помимо этого, необходимо будет определять в приюты, где они смогут находиться не менее 20 дней. За это время зоозащитники будут должны найти хозяев для животных.

Зоозащитники поддержали нововведения: "Я рада, что у бездомных животных появился шанс на жизнь. Главное, чтобы всех здоровых животных отдавали в приюты или выпускали на улицу привитыми и чипированными", — пишет в соцсетях Ирина.

"Наконец-то эти ужасные расстрелы прекратятся. В Южном городе дети до сих пор пугаются, когда видят просто спящее животное. Ведь сколько раз на их глазах расстреливали собак", — вспоминает Альфия Г.

Но есть и те, кто считает, что эти деньги нужно пустить в другое русло. "Лучше бы помогли этими деньгами малоимущим семьям, нам жить негде, а не собакам", — написала в сети Наталья.