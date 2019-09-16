В Самарской области за отлов бездомных животных будут платить в два раза больше

Зоозащитники поддержали нововведения: "Я рада, что у бездомных животных появился шанс на жизнь. Главное, чтобы всех здоровых животных отдавали в приюты или выпускали на улицу привитыми и чипированными", — пишет в соцсетях Ирина.
"Наконец-то эти ужасные расстрелы прекратятся. В Южном городе дети до сих пор пугаются, когда видят просто спящее животное. Ведь сколько раз на их глазах расстреливали собак", — вспоминает Альфия Г.
Но есть и те, кто считает, что эти деньги нужно пустить в другое русло. "Лучше бы помогли этими деньгами малоимущим семьям, нам жить негде, а не собакам", — написала в сети Наталья.