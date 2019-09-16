В Сызрани школьники забросали камнями инвалида

16.09.2019 15:44 Читали 3

Толпа подростков напала на 31-летнего мужчину и закидала его камнями. Инцидент, который мог кончиться трагически, произошел в Сызрани в воскресенье, 15 сентября, около 17.40.

Мужчина - инвалид детства. Группа подростков, человек 5-6, среди которых были три девочки, напали на мужчину около гаража на ул. Звездная, 4, который принадлежит семье страдающего инвалидностью сызранца. Как рассказал отец мужчины, подростки подошли с дороги и стали бросать в инвалида камни. Мужчина спрятался в гараж и оттуда позвонил отцу, рассказав о случившемся. Отец, узнав, что его сын подвергся нападению, вызвал полицию.

"Шалости" детей видели два свидетеля, они подтвердили полицейским факт нападения на мужчину.

Отец пострадавшего уверяет, что подростки не впервой "развлекаются", нападая на людей. В апреле текущего года он сам вынужден был прогонять группу из 5-6 детей, бегавших по крышам гаражей. В ответ те также забросали его камнями.

На вид ребятам, со слов Виктора Михайловича, лет по 12-13. Он сообщает, что сейчас важно как можно быстрее донести до родителей информацию о том, чем занимаются их дети, отправленные на прогулку. Не факт, что те догадываются, чем развлекаются их сыновья и дочери. И пока от их действий никто не получил серьезного ранения, необходимо пресечь подобные развлечения.