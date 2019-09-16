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"Крылья" на выезде не смогли обыграть "Краснодар"

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В матче девятого тура РПЛ "Крылья Советов" на выезде уступили "Краснодару" — 2:4, сообщает официальный сайт клуба.

Счет был открыт на 12-й минуте. Дмитрий Кабутов сделал передачу в штрафную на Александра Соболева, который в касание переправил мяч в дальний угол ворот Матвея Сафонова — 1:0.

Хозяева отыгрались спустя четыре минуты. Магомед-Шапи Сулейманов получил мяч в штрафной от Сергея Петрова и сразу же послал его в угол ворот Сергея Рыжикова — 1:1.

На третьей добавленной минуте самарцы могли выйти вперед. После просмотра VAR Сергей Карасев назначил пенальти в ворота "Краснодара" за игру рукой у Руслана Камболова. С 11-метровой отметки переиграть голкипера Соболев не смог. Сафонов потащил мяч на угловой.

Второй тайм начался с гола "Краснодара". Красивейшим ударом с линии штрафной мяч в дальний угол у хозяев послал Кристофер Ольссон — 2:1.

На 57-й минуте краснодарцы смогли свое преимущество упрочить. После просмотра VAR арбитр назначил пенальти за игру рукой у Александра Гацкана. Рыжиков удар Ари с "точки" парировал, но на добивании игрок сборной России оказался точен — 4:1 на табло в пользу "Краснодара".

Окончательный счет встречи был зафиксирован на 75-й минуте. И снова Карасев назначил пенальти. На этот раз мяч попал в руку Спайичу после удара Соболева. 11-метровый у "Крыльев" четко исполнил Антон — 4:2.

На этом голевая программа матча была исчерпана. "Крылья" потерпели поражение от "Краснодара" со счетом 2:4.

Следующий матч команда Миодрага Божовича проведет 21 сентября на выезде в Грозном против местного "Ахмата". Начало встречи — в 15:00 по самарскому времени.

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Назад. 16 сентября 2019
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