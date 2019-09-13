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"Балтика" заявила о необходимости усилить борьбу с нелегальным рынком

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Пивоваренная компания "Балтика" совместно с Союзом российских пивоваров планирует значительно усилить работу по профилактике нелегального оборота пива. Об этом в ходе прошедшего 13 сентября форума "Пивоваренная отрасль — 20 лет вместе" сказал президент компании "Балтика" Ларс Леманн. Компания готова инвестировать значительные ресурсы в защиту интересов добросовестных игроков рынка.

Пивоваренная компания "Балтика" как крупнейший участник рынка, придает большое значение противодействию незаконному обороту пивоваренной продукции. По мнению президента "Балтики" Ларса Леманна, представители отрасли должны объединить усилия с государством для борьбы с нелегальным сегментом рынка. "Балтика" поддерживает стремление государства ограничить деятельность недобросовестных производителей, уклоняющихся от уплаты акциза и пользующихся различными путями обхода норм закона. Компания в составе Союза российских пивоваров регулярно взаимодействует с местными органами власти, участвует в профильных комиссиях по борьбе с нелегальным оборотом и планирует существенно расширить эту деятельность.

Ларс Леманн, президент пивоваренной компании "Балтика", исполнительный вице-президент Carlsberg Group по региону Восточная Европа: "Я считаю риск нелегального рынка пива одной из ключевых угроз будущему индустрии. Мы приветствуем конкуренцию, но она должна быть честной, и вместе с участниками отрасли и государственными органами мы должны обеспечить способствующую этому среду. "Балтика" вместе с Союзом пивоваров усилит работу по борьбе с нелегальным производством и оборотом пива".

Несколько лет назад произошло ужесточение регулирования со стороны государства, которое оказало влияние в первую очередь на добросовестных производителей. Перераспределение рынка в пользу нелегальных производителей может негативно сказаться на добросовестных игроках, приведет к снижению налоговых отчислений в бюджеты разных уровней. Эксперты отмечают, что нелегальные производители алкогольной продукции в большей степени остаются за пределами регулирования, контроля и надзора.

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Назад. 13 сентября 2019
"Балтика" заявила о необходимости усилить борьбу с нелегальным рынком
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