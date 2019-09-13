"Балтика" заявила о необходимости усилить борьбу с нелегальным рынком

Пивоваренная компания "Балтика" как крупнейший участник рынка, придает большое значение противодействию незаконному обороту пивоваренной продукции. По мнению президента "Балтики" Ларса Леманна, представители отрасли должны объединить усилия с государством для борьбы с нелегальным сегментом рынка. "Балтика" поддерживает стремление государства ограничить деятельность недобросовестных производителей, уклоняющихся от уплаты акциза и пользующихся различными путями обхода норм закона. Компания в составе Союза российских пивоваров регулярно взаимодействует с местными органами власти, участвует в профильных комиссиях по борьбе с нелегальным оборотом и планирует существенно расширить эту деятельность.
Ларс Леманн, президент пивоваренной компании "Балтика", исполнительный вице-президент Carlsberg Group по региону Восточная Европа: "Я считаю риск нелегального рынка пива одной из ключевых угроз будущему индустрии. Мы приветствуем конкуренцию, но она должна быть честной, и вместе с участниками отрасли и государственными органами мы должны обеспечить способствующую этому среду. "Балтика" вместе с Союзом пивоваров усилит работу по борьбе с нелегальным производством и оборотом пива".
Несколько лет назад произошло ужесточение регулирования со стороны государства, которое оказало влияние в первую очередь на добросовестных производителей. Перераспределение рынка в пользу нелегальных производителей может негативно сказаться на добросовестных игроках, приведет к снижению налоговых отчислений в бюджеты разных уровней. Эксперты отмечают, что нелегальные производители алкогольной продукции в большей степени остаются за пределами регулирования, контроля и надзора.