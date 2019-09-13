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В Тольятти до конца года создадут 545 новых мест в ясельных группах

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В среду, 11 сентября, губернатор Дмитрий Азаров посетил в Тольятти детский «Алиса», где в рамках реализации национального проекта «Демография», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, открылась новая ясельная группа.

Всего в детском саду функционирует 22 группы, в том числе две для детей от 2 до 3 лет, семь – общеразвивающей направленности и 13 групп компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья и тяжелыми нарушениями речи. 

Детский сад «Алиса» посещают 387 детей, из них 190 – дети с нарушениями речи. Логопедия – одно из приоритетных направлений работы учреждения. Здесь созданы комфортные условия для развития и оздоровления детей, насыщенная игровая и развивающая среда. 

Группы и помещения оснащены всеми необходимыми техническими средствами, в том числе и современным оборудованием, необходимым для всестороннего развития малышей: интерактивные доски, приставки, специализированные логопедические комплексы. В детском саду есть два музыкальных зала и два спортзала, плавательный бассейн, компьютерный класс, изостудия, зимний сад и даже этнографический музей. 

«Я рад, что мы открыли ещё одну дополнительную ясельную группу для наших малышей, – отметил Дмитрий Азаров, обращаясь к родителям дошкольников. – Я очень рад видеть улыбки детей и родителей! Мы сейчас активно работаем над тем, чтобы создавать больше мест для детей именно до 3 лет. Чем больше будет таких групп, тем увереннее вы будете чувствовать себя, дорогие родители! Вы сможете не беспокоиться за своих деток и спокойно выйти на работу». 

Глава региона также сообщил, что только в этом году в Тольятти в рамках нацпроекта «Демография» будет открыто 545 ясельных мест и еще 480 в следующем году. 

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Назад. 13 сентября 2019
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В Тольятти до конца года создадут 545 новых мест в ясельных группах

В среду, 11 сентября, губернатор Дмитрий Азаров посетил в Тольятти детский «Алиса», где в рамках реализации национального проекта «Демография», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, открылась новая ясельная группа.

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