В Самаре бывший начальник отделения полка ДПС предстанет перед судом

11.09.2019 08:26 Читали 6

Бывший начальник отделения полка ДПС, обвиняемый в посредничестве во взяточничестве, предстанет перед судом в Самаре. Об этом 10 сентября сообщает пресс-служба областного СУ СК РФ.

По версии следствия, 23 февраля текущего года Виталий Д., занимая должность начальника отделения по исполнению административного законодательства полка ДПС ГИБДД Самары, получил от своего подчиненного 100 тыс. рублей за перевод последнего в полк городского ДПС. Эти деньги впоследствии он должен был передать должностным лицам УМВД по Самаре.

После получения взятки подозреваемый тут же был задержан сотрудниками УФСБ России по Самарской области.

Уголовное дело передано в самарский суд для рассмотрения по существу.