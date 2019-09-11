В Самаре отключают свет тем, кто не платит за электричество

11.09.2019 09:24 Читали 10

"Самараэнергосбыт" в августе создал пять мобильных бригад, которые занимаются отключением света в домах неплательщиков.

На данный момент электричества лишились уже 350 должников. Чтобы свет вернулся в квартиру, им придется не только полностью погасить долг, но и оплатить услугу по возобновлению электроснабжения (2 800 руб.).

"При этом, если оплату за потребленную электроэнергию неплательщик может осуществить прямо из дома с помощью современных электронных сервисов, то оплату за подключение необходимо будет произвести в кассах гарантирующего поставщика на ул. Гагарина, 22 или проспекте Кирова, 210. Самовольное включение энергии будет считаться несанкционированным, приведет к повторному ограничению и штрафу за несанкционированное подключение в размере 10-кратной оплаты по нормативу потребления", - предупреждают в компании.