16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

ПСБ и "Суши Wok" провели первый on-us платеж по QR-коду

Читали 9

ПСБ стал первым банком, который организовал одновременно и оплату, и прием платежей по QR-кодам внутри одного банка после официального запуска сервиса. Первый платеж в рамках разработанной Банком России Системы быстрых платежей (СБП) был совершен 6 сентября в магазине японской и китайской кухни "Суши Wok", который обслуживается в ПСБ.

Клиент банка смог оплатить бутылку воды, отсканировав статичный QR-код на кассе торговой точки с помощью банковского приложения ПСБ на своем смартфоне. Зачисление средств со счета физического лица на счет юридического лица произошло моментально.

Сервис платежей по QR-кодам не требует от торговых точек установки или обновления какого-либо оборудования, покупателям — пользователям мобильного приложения ПСБ — нужно будет лишь обновить мобильный банк. Комиссия для торгово-сервисных предприятий за переводы через СБП в несколько раз ниже, чем за прием платежей по картам и мобильным кошелькам — максимум 0,7%, при этом большая часть ТСП будет обслуживаться по тарифу всего 0,4%.

В настоящий момент оплата по QR-коду доступна в "Суши Wok" в Москве по адресу Яблочкова, 12. До конца года банк будет дорабатывать платежный сервис и внедрит динамический QR-код, который будет выводиться на экран кассы или POS-терминала, установленного у клиента. Также ПСБ ведет работу по подключению других торгово-сервисных предприятий и приглашает все желающие ТСП присоединиться к сервису.

"Участие в СБП позволяет нам проводить платежи напрямую со счета физического лица на счет юридического, минуя сервисы международных платежных систем. Благодаря этому оплата будет проходить быстрее и комиссионные затраты для бизнеса станут значительно ниже. Данный сервис будет интересен микро- и малым предприятиям, которые сейчас предпочитают переводы с карту на карту из-за более высоких, чем для крупных ТСП, тарифов по эквайрингу. Для приема платежей компаниям нужно будет просто подписать с банком договор и разместить QR-код в клиентской зоне", — отмечает Никита Хомутов, заместитель директора департамента электронного бизнеса МСБ Промсвязьбанка.

"Проведение платежей посредством СБП помимо прямой экономической выгоды от значительно сниженной ставки комиссии и существенного повышения оборачиваемости финансовых средств позволяет также оптимизировать рабочее время администратора-кассира. Кроме того, внедрение этой современной системы оплаты поможет поддержать на высоком уровне лояльность посетителей торговой точки. Мы благодарны ПСБ за возможность быть в первых рядах пользователей СБП", — говорит Иван Кутырёв, руководитель магазина "Суши Wok".

Версия для печати

Новости

Назад. 10 сентября 2019
В "Сириусе" открылась новая образовательная программа по кибербезопасности
ПСБ и "Суши Wok" провели первый on-us платеж по QR-коду
В офисах и интернет-банке ПСБ можно купить новые ОФЗ-н с доходностью до 7,15% годовых

В России и мире

Мюнхен — ворота в Баварию

Сезон отпусков открыт, однако многие самарцы еще не определились, куда отправиться отдыхать. Этим летом Германия обещает стать одним из популярнейших направлений у россиян, в частности — Мюнхен. Штаб-квартира BMW, готические замки и дворцы эпохи барокко, крупнейший в Европе блошиный рынок и, конечно, Октоберфест: туристам здесь есть на что посмотреть.

Леонид Каневский: «Неужели мне 75? Даже не верится...»

Леонида Каневского в советское время вся страна называла не иначе как «майор Томин». За роль в знаменитом телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» Каневский даже получил награду «За содействие МВД России», хотя актер начал кинокарьеру, играя конрабандиста, и эта роль принесла актеру первую славу.

Культура и стиль

Состоялась премьера балета «Корсар»

В завершение сезона Самарский театр оперы и балета представил еще одну премьеру - балет Адана «Корсар». Спектакль поставлен балетмейстером, худруком Санкт-Петербургского международного балетного фестиваля «Dance open» Василием Медведевым.

Люди

Кошелек

Сергей Хестанов: "На ближайшие годы взгляд на российскую экономику оптимистичен"

Самару посетил известный российский экономист и советник по макроэкономике гендиректора компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов. "Волга Ньюс" удалось встретиться с экспертом и узнать авторитетное мнение о том, как на нашу жизнь повлияют американские санкции и дедолларизация экономики, каким будет курс рубля и как стать частным инвестором.

Здоровье

Вкусные рецепты для Масленицы

Начинается Масленица, а значит, и весна на подходе! От главной традиции праздника — блинов — не уклоняются ни самые модные рестораны Самары, ни мастера высокой кухни. Портал Волга Ньюс попросил нескольких из них поделиться оригинальными интерпретациями и нюансами приготовления этого старинного блюда.

Частная инициатива как фактор успеха всего региона

Одной из первых самарских компаний, которые начали развивать направление IT-медицины, стала IT Universe. Сегодня она в тесном сотрудничестве с Самарским государственным медицинским университетом ведет работу по двум проектам – симулятору аппарата ультразвукового исследования и нейрокомпьютерному интерфейсу.

Мой дом

Он и она