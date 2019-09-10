ПСБ и "Суши Wok" провели первый on-us платеж по QR-коду

10.09.2019 12:13 Читали 9

ПСБ стал первым банком, который организовал одновременно и оплату, и прием платежей по QR-кодам внутри одного банка после официального запуска сервиса. Первый платеж в рамках разработанной Банком России Системы быстрых платежей (СБП) был совершен 6 сентября в магазине японской и китайской кухни "Суши Wok", который обслуживается в ПСБ.

Клиент банка смог оплатить бутылку воды, отсканировав статичный QR-код на кассе торговой точки с помощью банковского приложения ПСБ на своем смартфоне. Зачисление средств со счета физического лица на счет юридического лица произошло моментально.

Сервис платежей по QR-кодам не требует от торговых точек установки или обновления какого-либо оборудования, покупателям — пользователям мобильного приложения ПСБ — нужно будет лишь обновить мобильный банк. Комиссия для торгово-сервисных предприятий за переводы через СБП в несколько раз ниже, чем за прием платежей по картам и мобильным кошелькам — максимум 0,7%, при этом большая часть ТСП будет обслуживаться по тарифу всего 0,4%.

В настоящий момент оплата по QR-коду доступна в "Суши Wok" в Москве по адресу Яблочкова, 12. До конца года банк будет дорабатывать платежный сервис и внедрит динамический QR-код, который будет выводиться на экран кассы или POS-терминала, установленного у клиента. Также ПСБ ведет работу по подключению других торгово-сервисных предприятий и приглашает все желающие ТСП присоединиться к сервису.

"Участие в СБП позволяет нам проводить платежи напрямую со счета физического лица на счет юридического, минуя сервисы международных платежных систем. Благодаря этому оплата будет проходить быстрее и комиссионные затраты для бизнеса станут значительно ниже. Данный сервис будет интересен микро- и малым предприятиям, которые сейчас предпочитают переводы с карту на карту из-за более высоких, чем для крупных ТСП, тарифов по эквайрингу. Для приема платежей компаниям нужно будет просто подписать с банком договор и разместить QR-код в клиентской зоне", — отмечает Никита Хомутов, заместитель директора департамента электронного бизнеса МСБ Промсвязьбанка.

"Проведение платежей посредством СБП помимо прямой экономической выгоды от значительно сниженной ставки комиссии и существенного повышения оборачиваемости финансовых средств позволяет также оптимизировать рабочее время администратора-кассира. Кроме того, внедрение этой современной системы оплаты поможет поддержать на высоком уровне лояльность посетителей торговой точки. Мы благодарны ПСБ за возможность быть в первых рядах пользователей СБП", — говорит Иван Кутырёв, руководитель магазина "Суши Wok".