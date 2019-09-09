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Стать клиентом ПСБ теперь можно с помощью биометрии, не посещая офис

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ПСБ одним из первых российских банков предложил сразу несколько продуктов по удаленной идентификации с использованием биометрических данных. Теперь любой гражданин, зарегистрированный в Единой биометрической системе, может, не посещая офис ПСБ, стать клиентом банка, например, открыть счет, сделать перевод или подать заявку на кредит. Для этого достаточно просто подтвердить свою личность с помощью биометрических персональных данных — лица и голоса вместо документов.

"ПСБ непрерывно работает над тем, чтобы взаимодействие клиента с банком стало проще, удобней и быстрее. Наш приоритет — развитие дистанционных сервисов и цифровых каналов обслуживания. Теперь любой житель России, не приходя к нам в офис, может стать клиентом ПСБ удаленно, с помощью биометрии. Не важно, где вы находитесь: если вы когда-либо регистрировали биометрию в ЕСИА, то чтобы стать клиентом нашего банка, достаточно будет компьютера и доступа в интернет", — отметил директор дирекции цифрового бизнеса ПСБ Юрий Чернышев.

"ПСБ — активный участник проработки механизмов удаленной идентификации. Рады, что команда ПСБ одной из первых запустила возможность для граждан получать банковские услуги полностью в электронном виде. Сегодня к Единой биометрической системе уже подключено более десяти тысяч отделений банков по всей России. Это позволяет получить банковские услуги в любом месте и в любое время, а весь процесс по открытию счета сокращается до нескольких минут. Рассчитываем, что до конца года к сбору биометрии подключатся все банки с универсальной лицензией, — отметил директор по цифровой идентичности "Ростелекома" Иван Беров. — Мы активно работаем над повышением удобства сбора биометрии, расширением количества услуг, доступных гражданам, после сдачи биометрических образцов, а также увеличением точек сбора биометрии. Так, в ближайшем будущем к сбору биометрических данных мы планируем подключить МФЦ".

С удаленной идентификацией клиенту будет доступен полный функционал интернет-банка ПСБ. Для входа в интернет-банк потребуется доступ в интернет и компьютер с веб-камерой и микрофоном. Система предложит указать свой телефон, авторизоваться в Госуслугах и разрешить передачу данных в банк, затем пройти проверку лица и голоса. После этого будет сформирован договор на обслуживание, который также подписывается онлайн. Последний шаг — придумать логин. Клиент получит пароль на указанный номер и сможет пользоваться интернет-банком. 

Зарегистрировать биометрические данные можно в отделениях уполномоченных банков. Для этого понадобится паспорт и СНИЛС.

ПСБ участвует в создании Единой биометрической системы с первых этапов разработки концепции и активно работает над ее совершенствованием и развитием. Осенью 2018 банк в числе первых участников пилотного проекта запустил сервис приема биометрических данных, к концу 2019 года такая возможность будет во всех офисах банка.

Подробнее ознакомиться с услугами ПСБ с удаленной идентификацией можно на сайте.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014 г.

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Назад. 09 сентября 2019
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