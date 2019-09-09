ПСБ провел первую покупку по QR-коду с помощью Системы быстрых платежей

09.09.2019 12:39 Читали 7

В России проведены первые с2b-операции с помощью Системы быстрых платежей (СБП) по динамическому QR-коду. Банк Русский Стандарт обеспечил техническую возможность такой покупки в магазине "220Вольт". Операции были проведены в мобильных приложениях банков ПСБ и СКБ.

Технология проста: выбрав вариант оплаты "через СБП", покупателю надо лишь отсканировать динамический QR-код через мобильное приложение своего банка на телефоне и подтвердить операцию. Особенность динамического QR-кода в том, что для каждой покупки формируется новый код. Денежные средства поступят со счета покупателя на счет юридического лица в течение 15 секунд с момента подтверждения перевода в мобильном банке.

Банки ПСБ и СКБ в числе первых российских банков реализовали полный функционал С2В с помощью СБП как на прием, так и на отправление платежей. Возможность оплаты по QR-коду реализована в мобильных приложениях обоих банков, которые также ведут работу по подключению торгово-сервисных предприятий.

"Сегодня оплата покупок с помощью QR-кода набирает популярность по всему миру. Мы уверены, что в нашей стране этот функционал СБП тоже найдет свою нишу и станет востребованным способом безналичной оплаты в ряде сегментов, и продолжим работать с банками — участниками системы развитием сервисов СБП", — прокомментировал Дмитрий Колесников, директор по развитию инновационных сервисов НСПК (операционный платежный и клиринговый центр СБП).

"С появлением сервиса платежей С2В по QR-коду с помощью СБП у клиентов появится новый удобный инструмент расчетов, в том числе там, где раньше невозможно было использовать банковские карты. ПСБ банк со своей стороны рад быть в числе первых игроков, которые предложат новый сервис. Важно, что для клиента оплата по QR-коду будет такой же простой и понятной, как и оплата картой", — говорит директор дирекции цифрового бизнеса ПСБ Юрий Чернышев.

"Два процента за эквайринг — это существенные издержки для любого ретейла. СБП не только снизит затраты предпринимателей, но и будет способствовать уменьшению стоимости эквайринга платежных систем за счет возросшей конкуренции. По нашим оценкам, в течение 3 лет доля оплат при помощи и QR-кодов в ГК "220 Вольт" будет составлять до 50%", — считает управляющий партнер ГК "220 Вольт" Алексей Федоров.

Банки Русский Стандарт, ПСБ и СКБ-банк являются участниками СБП, Банк России выступает оператором и расчетным центром СБП, а Национальная система платежных карт является операционным, платежным и клиринговым центром системы.