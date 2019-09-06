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Полную версию турнира Хабиб vs Порье в прямом эфире покажет только UFC ТВ и Wink

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Завтра, 7 сентября 2019 года, состоится самый ожидаемый в России турнир UFC® 242: Хабиб vs Порье, который пройдёт в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты). Главным событием вечера станет бой за объединение поясов в легком весе между чемпионом Хабибом Нурмагомедовым и обладателем временного титула Дастином Порье.

Турнир в полном объеме и в прямом эфире будет транслировать телеканал UFC ТВ, который на эксклюзивных условиях вещает в "Интерактивном ТВ" и сервисе Wink компании "Ростелеком". Впервые в истории канала UFC ТВ зрители увидят трансляцию ранних прелимов, доступных остальным жителям планеты только по специальной подписке. Начало трансляции турнира — 17.00, основного карда — 21.00 по московскому времени.

Круглосуточный канал UFC ТВ начал вещание 20 апреля 2019 года. Его эфир полностью посвящен UFC — крупнейшей международной организации по смешанным единоборствам. UFC ТВ на эксклюзивной основе транслируется в "Интерактивном ТВ" компании "Ростелеком" на кнопке 600, также он доступен на мультимедийной платформе Wink. Первый в мире тематический телеканал появился в результате сотрудничества UFC и компании "Медиа-Телеком".

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Новости

Назад. 06 сентября 2019
Полную версию турнира Хабиб vs Порье в прямом эфире покажет только UFC ТВ и Wink
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