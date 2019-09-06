Филиал "Балтика-Самара" поделился опытом экономии водных ресурсов

06.09.2019 15:41 Читали 14

Представители "Самарских коммунальных систем" посетили инфраструктурные объекты филиала "Балтика-Самара" и познакомились с современными техническими решениями, которые позволяют пивоварне работать с заботой об окружающей среде.

Забота об экологии отвечает смыслу существования Carlsberg Group, частью которой является "Балтика" — "Варить пиво для лучшего сегодня и завтра".

Менеджер по экологии и рециклингу филиала "Балтика-Самара" Елена Небылицына:

"Реализуя стратегическую программу "Цель 4 НОЛЯ: вместе для будущего", компания сокращает выбросы СО2 и снижает потребление воды заводами, стремясь к достижению двух из четырех стратегических целей — "НОЛЬ углеродного следа" и "НОЛЬ потери воды". "Балтика" уделяет особое внимание оптимизации потребления природных ресурсов и использованию благоприятных для окружающей среды продуктов, материалов и технологий".

Для достижения цели "НОЛЬ потери воды" компания стремится тратить всего 1,7 гл воды на выпуск 1 гл продукции. "Балтика" постепенно приближается к поставленной цели: в 2018 году удельное потребление компанией воды по сравнению с 2017 годом снизилось на 2%. "Балтика-Самара" развивает технологии оборотного и повторного использования водных ресурсов, осуществляя доочистку сточных вод для технических целей — использования в котельной и холодильно-компрессной станции завода.

На самарском заводе компании построены уникальные биологические очистные сооружения (БОС), которые обеспечивают высокую степень очищения стоков перед их передачей в коммунальную инфраструктуру. Сотрудники "СКС" познакомились с подробной технологией очистки стоков, понаблюдали за процессом очистки на разных стадиях с отбором проб сточных вод, изучили структуру БОС. Внимание гостей привлекла установка по сбору биогаза, которой оснащены очистные сооружения филиала. Использование такого альтернативного источника энергии позволяет существенно сократить потребление природных ресурсов и снизить выбросы углерода: биогаз в качестве источника для работы котельной на 15% заменяет природный газ.

На сокращение выбросов СО2 направлена и программа обращения с отходами — как производственными (пивная дробина, отработанные пивные дрожжи), так и отходами упаковки. Отходы производства подвергаются сушке, а затем передаются во вторичное использование животноводческим предприятиям: там сухие дрожжи и дробина применяются при производстве кормов в качестве ценной биологически активной добавки.

Реализуя принцип расширенной ответственности производителя, компания развивает проект "Принеси пользу своему городу". Он направлен на создание в стране системы раздельного сбора и переработки отходов упаковки. В рамках этого проекта компания в сотрудничестве с отраслевыми и региональными операторами устанавливает контейнеры для раздельного сбора отходов (ПЭТ-упаковка, стекло, алюминиевая банка, картон), которые впоследствии направляются на переработку. Компания уже инвестировала в этот проект более 50 миллионов рублей, вместе с партнерами установив более 7000 контейнеров, география проекта охватывает около 50 городов России.

Участница экологической экскурсии, инженер управления главного технолога ООО "Самарские коммунальные системы" Ольга Нестеренко:

"Экологическая инфраструктура пивоваренного завода "Балтика-Самара" стоит того, чтобы с ней познакомиться как профессионалам, так и всем, кто интересуется вопросами охраны окружающей среды. Особое впечатление производит комплексный подход компании к вопросам экологии, а также уровень экспертизы профильных специалистов. Очень приятно видеть, что люди по-настоящему увлечены своим делом и забота об окружающей среде — это не просто лозунг, а цель, которая вдохновляет профессионалов на поиск и реализацию по-настоящему уникальных решений и проектов".