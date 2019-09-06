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Ростелеком подключил к интернету 11,5 тысяч человек в дальних селах Самарской области

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С начала года в Самарской области "Ростелеком" построил более 200 км волоконно-оптических линий связи и установил 29 точек беспроводного доступа в интернет. Доступ к ресурсам всемирной информационной сети получили 11,5 тыс. человек на территории Алексеевского, Волжского, Красноармейского, Сергиевского и Хворостянского районов.

Всего в рамках федерального проекта по устранению цифрового неравенства оператор построил в регионе более 1200 км волоконно-оптических линий связи и смонтировал 150 точек доступа в интернет. Около 60 тыс. жителей малых населенных пунктов теперь могут подключиться к глобальной сети.

Владимир Басков, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":

"Для жителей малых населенных пунктов выход в интернет бесплатен. Теперь даже в самой удаленной деревне людям доступны государственные услуги в электронном виде. Сельчане могут пользоваться порталом госуслуг, сайтом Пенсионного фонда, записываться на прием к врачу, общаться в социальных сетях и мессенджерах".

До конца 2021 года Wi-Fi-точками будут обеспечены еще более 50 малых населенных пунктов губернии с количеством жителей от 250 до 500 человек.

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Новости

Назад. 06 сентября 2019
Ростелеком подключил к интернету 11,5 тысяч человек в дальних селах Самарской области
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