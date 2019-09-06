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В выходные исторический центр Самары будет перекрыт в честь празднования Дня города

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В выходные в Самаре в связи с празднованием Дня города будет ограничено движение транспорта (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками от ОГИБДД) на следующих участках улиц:

- с 18:00 6 сентября до 06:00 8 сентября  - по ул. Куйбышева от ул. Венцека до ул. Красноармейской, по ул. Ленинградской от ул. Степана Разина до ул. Куйбышева, по ул. Некрасовской от ул. Степана Разина до ул. Фрунзе, по ул. Льва Толстого от ул. Степана Разина до ул. Фрунзе;

- с 08:00 7 сентября до 24:00 8 сентября - по ул. Чапаевской от ул. Вилоновской до ул. Красноармейской, по ул. Шостаковича от ул. Фрунзе до ул. Чапаевской;

- с 15:00 8 сентября до 24:00 8 сентября - по ул. Красноармейской от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской, по ул. Вилоновской от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской.

Также на территории города Самара будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств на следующих участках улиц:

- с 08:00 6 сентября до 06:00 8 сентября - по ул. Куйбышева от ул. Венцека до ул. Красноармейской, по ул. Ленинградской от ул. Степана Разина до ул. Куйбышева, по ул. Некрасовской от ул. Степана Разина до ул. Фрунзе, по ул. Льва Толстого от ул. Степана Разина до ул. Фрунзе;

- с 20:00 6 сентября до 24:00 8 сентября - по ул. Чапаевской от ул. Вилоновской до ул. Красноармейской, по ул. Шостаковича от ул. Фрунзе до ул. Чапаевской;

- с 08:00 до 24:00 8 сентября - по ул. Красноармейской от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской, по ул. Вилоновской от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской.

Кроме того, с 18:00 6 сентября до 06:00 8 сентября, с 08:00 7 сентября до 24:00 8 сентября, с 15:00 8 сентября до 24:00 8 сентября движение автобусов маршрутов №№ 24, 37, 46, 47, 61, 92, 247, 261, 295, 297, 34, 207, 226 будет организовано по временной схеме.

Вместе с тем с 15:00 до 24:00 8 сентября по ул. Красноармейской от ул. Галактионовской до ул. Фрунзе будет ограничено движение трамваев следующих маршрутов:

- №3 "Ул. Чапаевская - Юнгородок";
- №16 "Ул. Тухачевского - Железнодорожный вокзал - Ул. Чапаевская";
- №20 "Ул. Фадеева - Ул. Чапаевская".

На период с 15:00 до 24:00 8 сентября движение этих трамваев будет осуществляться по ул. Венцека, ул. Галактионовской и далее согласно своим маршрутам.

Движение троллейбусов по маршрутам №16 и №6 временно отменят с 18:00 6 сентября до 06:00 8 сентября.

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Назад. 06 сентября 2019
В выходные исторический центр Самары будет перекрыт в честь празднования Дня города
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