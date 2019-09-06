"Крылья Советов" в Кубке России сыграют с "Торпедо"

06.09.2019 10:54 Читали 3

Согласно результатам жеребьевки, 1/16 финала Олимп-Кубка России "Крылья Советов" сыграют с московским "Торпедо".

На этой стадии все команды Премьер-лиги матчи проводят на выезде. Игры 1/16 финала запланированы на 25-26 сентября.

Победитель встретится с сильнейшим в паре "Балтика" (Калининград) - "Локомотив" (Москва).