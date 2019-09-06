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Работу ресторана "Фарфор" остановили на два месяца

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В Самаре суд вынес постановление об административном приостановлении деятельности ресторана "Фарфор" на ул. Запорожской на срок 60 суток. Будет ли компания обжаловать это решение, пока не известно.

Суд также признал их виновными в административном правонарушения по ст. 6.6 КоАП РФ.

Представители ресторана "Фарфор" просили приостановить их работу на 10 дней — этого хватит для получения деклараций соответствия, а остальные нарушения якобы уже устранены: для изготовления роллов купили охлаждающие столы, бактерицидные лампы, внедрена специальная программа, которая к каждому заказу будет распечатывать вкладыш с информацией о дате изготовления, составе и другом, для персонала закупили спецодежду, а для службы доставки — термосумки, плюс сейчас набирают курьеров с медкнижками, а три сотрудника кухни, которые вовремя не прошли медосмотр, от работы отстранены.

Представитель Роспотребнадзора была категорически против. Татьяна Молдавская отметила, что на сегодня число пострадавших увеличилось уже до 71 человека, а их проверка показала грубейшие нарушения, которые за 10 суток устранить вряд ли возможно: исследования готовой продукции показали такой "букет" микроорганизмов, который говорит, что сотрудники кухни не утруждали себя соблюдением санитарных норм.

Также Молдавская отметила, что фирма не проводила раньше лабораторных исследований готовой продукции, теперь им придется провести ряд лабораторных испытаний, которые точно займут более 10 суток.

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Новости

Назад. 06 сентября 2019
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