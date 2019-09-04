На пивоваренном заводе "Балтика-Самара" прошли командно-штабные учения по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

04.09.2019 19:06 Читали 5

3 сентября на филиале ООО Пивоваренная компания "Балтика-Самара" прошли командно-штабные учения по вопросам Гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности. Учения прошли согласно плану, все поставленные задачи были выполнены в полном объеме.

По легенде тренировки в результате разрушения (террористического акта) произошла разгерметизация линейного ресивера R200, с выбросом паров аммиака и образованием взрывоопасного облака. Незамедлительно к месту условной ЧС прибыли пожарные пожарно-спасательного отряда № 34 государственного казённого учреждения Самарской области "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям", со службами объекта аварийно-спасательного формирования, ООО "Спасатель" и прочие экстренные службы. На самом предприятии была объявлена полная эвакуация персонала. Прибывшие на место спасатели ликвидировали условное возгорание, произвели разведку зоны "пожара". Пострадавших эвакуировали и доставили к развернутому санитарному посту для оказания первой помощи. В ходе учений были отработаны действия по спасению людей с верхних этажей здания и извлечению из-под завалов.

Для координации действий всех задействованных в ликвидации последствий условной ЧС подразделений был объявлен сбор Комиссии по чрезвычайным ситуациям при администрации Кинельского района, в рамках тренировки даны поручения по организации горячей линии, информирования населения о происшествии и о развертывании пункта временного размещения.

Вторым этапом тренировки стало проведение работ по ликвидации обрушения конструкций, в результате которого произошла авария на холодильной установке с утечкой аммиака. Сотрудники аварийно-спасательного формирования вынесли из зоны аварии пострадавших, специалисты передвижной лаборатории выполнили замеры концентрации в воздухе опасных веществ. Служба аварийно-спасательного формирования устранили утечку опасного вещества, работники противопожарной службы Самарской области и нештатного пожарного формирование поставили водяную завесу для предотвращения распространения аммиака на прилегающие территории.

"Учения прошли согласно плану, все поставленные задачи были выполнены в полном объеме. Персонал завода показал хороший уровень подготовки к действиям во время чрезвычайной ситуации, продемонстрировал слаженную работу с подразделениями аварийно-спасательных служб. По итогам учений мы можем поставить высокую оценку готовности завода к противодействию и ликвидации последствий техногенных аварий", — рассказал Сергей Троц, начальник отдела по делам ГО и ЧС Кинельского района.

"Охрана труда и безопасность сотрудников "Балтики" и подрядных организаций — приоритет компании. На всех заводах регулярно проводятся учения по гражданской обороне с участием подразделений МЧС, экстренных служб для отработки действий в чрезвычайных ситуациях. Ноль несчастных случаев — одна из стратегических долгосрочных целей, которую Компания определила в рамках программы устойчивого развития "Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего". Сотрудники компании постоянно повышают знания и совершенствуют навыки в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности", — прокомментировал Сергей Кройдер, главный инженер филиала "Балтика-Самара".