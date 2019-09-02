В Самаре мошенники пытаются получить компенсацию якобы после отравления роллами

02.09.2019 12:58 Читали 3

В сети "Фарфор" пожаловались на то, что некоторые жители Самары пытаются ввести их в заблуждение, чтобы получить компенсацию за отравление продуктами.

"Общение усложняется и "особо умными", которые решили "примазаться" к горю. Мы не хотели писать об этом, но вынуждены, так как поток предприимчивых не иссякает. Люди обращаются к нам за компенсацией, скандалят, но на нашу просьбу сообщить номер телефона или номер заказа, по которому было отравление, не могут сообщить. Далее связь прерывается и любые попытки связаться с этими людьми не приносят успеха. Подобное общение сильно отвлекает от реальных пострадавших. Таких звонков уже десятки", - говорится в сообщении "Фарфора".