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В Самаре мошенники пытаются получить компенсацию якобы после отравления роллами

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В сети "Фарфор" пожаловались на то, что некоторые жители Самары пытаются ввести их в заблуждение, чтобы получить компенсацию за отравление продуктами.

"Общение усложняется и "особо умными", которые решили "примазаться" к горю. Мы не хотели писать об этом, но вынуждены, так как поток предприимчивых не иссякает. Люди обращаются к нам за компенсацией, скандалят, но на нашу просьбу сообщить номер телефона или номер заказа, по которому было отравление, не могут сообщить. Далее связь прерывается и любые попытки связаться с этими людьми не приносят успеха. Подобное общение сильно отвлекает от реальных пострадавших. Таких звонков уже десятки", - говорится в сообщении "Фарфора". 

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Новости

Назад. 02 сентября 2019
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В Самаре мошенники пытаются получить компенсацию якобы после отравления роллами
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