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ПСБ дарит клиентам месяц бесплатного РКО за рекомендацию банка

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ПСБ запускает акцию "Вместе выгодно!" для ИП и компаний малого и среднего бизнеса. Любой предприниматель, у которого открыт расчетный счет в банке, может порекомендовать расчетно-кассовое обслуживание в ПСБ своим партнерам и контрагентам и получить за это бонусы. За каждого привлеченного клиента банк на месяц отменит комиссию за ведение счета и за платежи через интернет-банк, а плата за смс-уведомления будет отменена на три месяца.

Компания, подключившаяся по рекомендации действующего клиента ПСБ, также получит выгодное предложение в рамках акции: три месяца рассчетно-кассового обслуживания и смс-уведомлений в подарок, а также бесплатный месяц платежей в интернет-банке "Мой бизнес".

Для участия в акции действующий клиент может через мобильный или интернет-банк направить своему партнеру приглашение воспользоваться РКО в ПСБ или просто рассказать о такой возможности. Бонусы активируются, если новый клиент откроет счет в банке по рекомендации. Он может подать заявку, перейдя по полученной ссылке. После этого с ним свяжется специалист контакт-центра и предложит удобный вариант личной подачи документов: в отделении или через выездного менеджера.

Зарезервировать расчетный счет можно также через контакт-центр или в отделении банка. В таком случае нужно будет назвать ИНН компании клиента, пригласившего принять участие в акции.

"Мы нацелены на привлечение новых клиентов на расчетно-кассовое обслуживание в банк. Но не все компании знают, что условия, которые предлагает ПСБ, одни из самых выгодных для начинающего бизнеса. С помощью этого проекта мы рассчитываем запустить сарафанное радио и поощрить наших действующих клиентов", — говорит директор департамента продаж массового бизнеса ПСБ Роман Гаврилов.

Акция "Вместе выгодно!" проводится в ПСБ до 31 декабря 2019 года.

ПАО "Промсвязьбанк". Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014 г.

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Назад. 02 сентября 2019
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