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Арендаторы офисного центра "ТИСИЗ" получили доступ к услугам "Ростелекома"

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"Ростелеком" подключил к оптической сети передачи данных офисный центр "ТИСИЗ" в Самаре. Компания заменила медные линии связи на волоконно-оптические на всей территории здания площадью 5,7 тыс. квадратных метров. Теперь 79 арендаторов могут воспользоваться скоростным интернетом и различными облачными сервисами.

Александр Фролов, главный инженер ОАО "ТИСИЗ":

"Для успешного ведения бизнеса телефонной связи и доступа в интернет уже недостаточно. Коммерсанты охотнее арендуют помещения с возможностью подключить сервисы от крупного оператора. Поэтому при выборе поставщика услуг мы оценивали в том числе и присутствие компании на рынке цифровых решений".

Цифровые и традиционные услуги "Ростелекома" доступны предпринимателям в едином пакете. Предложение "Быть в плюсе" поможет компаниям малого и среднего бизнеса решать насущные и перспективные задачи.

Елена Иванова, заместитель директора Самарского филиала ПАО "Ростелеком" — директор по работе с корпоративным и государственным сегментами:

"Предложение "Быть в плюсе" включает высокоскоростной интернет и один из цифровых сервисов: "Виртуальную АТС", "Видеонаблюдение", "Управляемый Wi-Fi" или "Интерактивное ТВ для бизнеса". Эти услуги помогут организовать в офисе многоканальную телефонную связь, развернуть публичную сеть беспроводного доступа для клиентов, предоставить посетителям возможность просмотра интересных телепередач во время ожидания, обеспечить безопасность. Экономия для пользователей достигает 70%".

Получить подробную информацию об услугах для бизнеса можно на сайте компании, по бесплатному номеру 8 800 200 3000 или в офисах продаж и обслуживания "Ростелекома".

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Назад. 30 августа 2019
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