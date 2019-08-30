По данным правоохранителей, в 2016 году злоумышленник напал на 14-летнюю девочку в подъезде дома в Промышленном районе. Однако совершить свои злодеяния у него не получилось, так как девушка начала громко кричать и звать на помощь.
Спустя несколько часов он решил повторить свой поступок в подъезде другого дома и домогался до 17-летней девушки.
Аналогичный случай он повторил в 2018 году.
Насильнику назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Насильник из Самары, напавший на школьниц, осужден на 13 лет
В областном центре суд вынес приговор 31-летнему мужчине. Его обвиняют в двух преступлениях сексуального характера, связанных с детьми.
По данным правоохранителей, в 2016 году злоумышленник напал на 14-летнюю девочку в подъезде дома в Промышленном районе. Однако совершить свои злодеяния у него не получилось, так как девушка начала громко кричать и звать на помощь.