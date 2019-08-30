Насильник из Самары, напавший на школьниц, осужден на 13 лет

30.08.2019 13:39 Читали 5

В областном центре суд вынес приговор 31-летнему мужчине. Его обвиняют в двух преступлениях сексуального характера, связанных с детьми.

По данным правоохранителей, в 2016 году злоумышленник напал на 14-летнюю девочку в подъезде дома в Промышленном районе. Однако совершить свои злодеяния у него не получилось, так как девушка начала громко кричать и звать на помощь.



Спустя несколько часов он решил повторить свой поступок в подъезде другого дома и домогался до 17-летней девушки.



Аналогичный случай он повторил в 2018 году.

Насильнику назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.